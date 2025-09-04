Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Танцплощадка для пожилых нижегородцев: открытый микрофон, зажигательные танцы и физкультминутка в парке 1 Мая

Танцплощадка для пожилых нижегородцев: открытый микрофон, зажигательные танцы и физкультминутка в парке 1 Мая

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В нижегородском парке им. 1 Мая состоялась первая осенняя встреча проекта Нижегородского союза пенсионеров «Танцплощадки в парках Нижнего Новгорода». На мероприятие собралось более 100 человек.

«”Танцплощадки в парках Нижнего Новгорода” — это проект, который доказывает, что на пенсии жизнь не заканчивается, а наоборот, начинается её новый увлекательный этап. 60+ — замечательный возраст: дети самостоятельные, у кого-то даже внуки уже подрастают. Наконец-то появляется время на себя. И, конечно, очень важно создать условия для того, чтобы нижегородцы старшего поколения могли общаться между собой и активно, интересно отдыхать. А значит, и сохранять молодость духа! А что может быть важнее для здоровой и долгой жизни?», — отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Владимир Тарасов.

Программа «Танцплощадки» началась с совместной спортивной зарядки. Гимнастические упражнения взбодрили участников и настроили на настоящий танцевальный марафон.

«Физкультминутка просто замечательная. Во-первых, то, что вместе с тобой делают упражнения другие, не позволяет халтурить. Сосед вон как активно руками машет. А я что, хуже? Во-вторых, зарядка состоит из движений, которые полезны для суставов. Для моего здоровья это очень актуально. И, конечно, после такой разминки ноги сами идут в пляс», — поделилась гостья «Танцплощадки» Евгения Тулеева.

Для музыкального сопровождения вечера организаторы пригласили легенду советских танцплощадок — группу «Второе дыхание». Коллектив создан в 1969 году и до сих пор играет в полном составе. В репертуаре хиты 70-х годов прошлого века.

«Наш проект работает всё лето и вот плавно перешёл в осень. До конца сезона запланировано еще три встречи: 20 сентября — танцплощадка в Автозаводском парке, 25 сентября — в парке Станкозавода и 1 октября — в парке “Дубки”. Проект оказался очень востребован у нижегородцев старшего поколения. Самый масштабным мероприятием стала встреча в конце июня в Автозаводском парке. Тогда собралось более 600 человек», — отметила заместитель председателя Нижегородского союза пенсионеров Татьяна Богданова.

Изюминкой встречи стал «открытый микрофон». Любой желающий мог выступить перед публикой со своим творческим номером.

