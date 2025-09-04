Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты

В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты

Фото: Лара Саплина/ Telegram

В Нижнем Новгороде развернулась настоящая драма с участием кота по кличке Стивен. Домашний любимец решил прогуляться и оказался в вентиляционной шахте девятиэтажного дома. За его судьбой наблюдали не только хозяева, но и соседи, жильцы из других подъездов, коммунальщики, альпинисты, спасатели и зоозащитники.

История началась с того, что кот сбежал из квартиры и через подъезд пробрался на чердак, сообщает НТВ. С крыши он провалился в вентиляцию и оказался в ловушке. Хозяйка вместе с соседями попыталась помочь — люди связали простыни и опустили вниз, надеясь, что Стивен по ним выберется. Однако питомец не воспользовался этим шансом.

После неудачи был опробован новый способ: внутрь шахты опускали трубы, чтобы зацепить животное. Но испуганный кот не шел на контакт. К поискам решения подключились зоозащитники и даже альпинисты.

Зоозащитница Лариса Саплина пояснила, что кот сидел в маленькой нише. По ее словам, существовал риск, что при резких действиях коробочка, где спрятался Стивен, может разрушиться, и животное упадет еще глубже. Рассматривался даже вариант пробивать стену с восьмого этажа.

В итоге именно к этому плану и пришлось прибегнуть. На восьмом этаже в квартире соседей сделали отверстие в стене, чтобы дотянуться до усатого пленника. Владельцы квартиры согласились помочь, понимая, что на кону жизнь животного.

Шум перфоратора напугал Стивена, и он забился в угол. Но вскоре измученный кот все же показался из отверстия. Хозяйка и соседи встретили его радостными объятиями.

Операция по спасению продолжалась до глубокой ночи. Сейчас Стивен отдыхает и приходит в себя после приключений, устроивших целый переполох в многоэтажке.

