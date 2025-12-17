Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 16:22100 тысяч детей приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе мусора
17 декабря 2025 16:15Экспертиза одобрила коррекцию проекта нижегородского террасного парка
17 декабря 2025 16:00Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка
17 декабря 2025 15:24"СВОй бизнес": в Лысково прошел семинар для участников СВО
17 декабря 2025 15:21HR-специалист Ничуговская раскрыла, к чему готовиться сотрудникам и соискателям в 2026 году
17 декабря 2025 14:37Экскурсии на завод ОМК в Выксе привлекли более 3 тысяч туристов в этом году
17 декабря 2025 14:23 Минздрав начал проверку после сообщений о давлении на врачей в Кстовской ЦРБ
17 декабря 2025 14:00Двухэтажный "Буревестник" увеличит составы в новогодние праздники
17 декабря 2025 13:44Минимальные баллы ЕГЭ для поступления повысили в Нижегородской области
17 декабря 2025 13:29Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi
Общество

"СВОй бизнес": в Лысково прошел семинар для участников СВО

17 декабря 2025 15:24 Общество
СВОй бизнес: в Лысково прошел семинар для участников СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области продолжается реализация программы «СВОй бизнес». Цель образовательного проекта — помочь участникам СВО и членам их семей запустить новый бизнес с нуля или дать советы по развитию действующего предприятия. Проект «СВОй бизнес» реализуется на протяжении 9 месяцев. За это время к нему присоединилось более 30 регионов и около 700 партнеров: представителей бизнеса, наставников, общественных организаций.

«Нашей команде важно не просто дать людям знания, но и помочь им почувствовать уверенность, опору, понять, что они не одни на пути к новой профессии и к новому этапу жизни. Проект “СВОй бизнес” занял III место в номинации “Герои нашего времени” международной премии “Мы вместе”. Это признание показывает, что общество видит и поддерживает работу, направленную на социализацию и развитие участников СВО. Для нас это мощная мотивация продолжать и делать ещё больше», – отметила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Ольга Никитина.

В рамках проекта «СВОй бизнес» партия «Единая Россия» и Совет муниципальных образований проводят серию семинаров в муниципалитетах Нижегородской области. Первое обучающее мероприятие прошло в городе Лысково. В нем приняли участие около 40 участников СВО и представителей органов местного самоуправления, ответственных за вопросы социализации участников СВО. Присутствовали делегаты из 12 муниципалитетов региона: Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Сергачский, Спасский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский, Краснооктябрьский и Кстовский.

«Основная цель нашего мероприятия — рассказать представителям муниципалитетов о проекте: объяснить алгоритм открытия своего дела, обозначить возможные трудности и пути их решения. Для нас важно не просто передать знания, но и получить содержательную обратную связь. Подобные встречи — это возможность получить знания в новой для участников сфере. И, возможно, сделать это вместе со своими сослуживцами, объединив усилия для запуска совместного бизнес-проекта. Мы уверены, что эффект от этой работы точно будет», – сказал руководитель регионального исполнительного комитета, исполнительный директор Совета Муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко.

Для участников семинара провели серию лекций по 5 направлениям: личный опыт и успешные кейсы, ресурсная поддержка и развитие, цифровые инструменты, особенности бизнеса для участников СВО, государственная поддержка и финансы. Семинар стал важной площадкой не только для получения значимых теоретических знаний в сфере бизнеса, но и для тесного общения со спикерами, разбора конкретных проблем и практических ситуаций.

«Я узнал много информации о самых различных сферах развития бизнеса, и теперь смогу передать её однополчанам. Многим демобилизованным ребятам это будет интересно. После возвращения, к сожалению, люди теряются, не знают, где себя найти. Такие семинары помогают участникам СВО начать новую послевоенную жизнь», – поделился участник СВО Александр Подстрешный.

Личным опытом по открытию собственного дела поделился финалист федеральной программы «СВОй бизнес» Александр Афанасьев. Он прошел обучение и начал успешный проект по лазерной очистке от ржавчины металлических предметов: от VIN-номеров до памятников культуры.

«Так же, как и участники семинара, я пришел на программу “СВОй бизнес” с идеями, целями, но без конкретного понимания возможностей их реализации. Мне помогли, дали важные, полезные советы. Сейчас я активно развиваю свой предпринимательский проект. И надеюсь, что знания, которые получат участники семинара также пригодятся им в реализации их планов», – поделился Александр Афанасьев.

Участники мероприятия в живом общении со спикерами обсудили волнующие проблемы и обсудили возможные меры поддержки.

«Наши ребята возвращаются с СВО и мы должны быть готовы их встретить, чтобы предложить возможные варианты их адаптации к мирной жизни. Такие мероприятия позволяют нам научиться, как правильно работать, какие меры поддержки применять и, соответственно, какие органы могут помогать ребятам при адаптации», – отметил заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципального округа Роман Даранов.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Лысково СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных