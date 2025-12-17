"СВОй бизнес": в Лысково прошел семинар для участников СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области продолжается реализация программы «СВОй бизнес». Цель образовательного проекта — помочь участникам СВО и членам их семей запустить новый бизнес с нуля или дать советы по развитию действующего предприятия. Проект «СВОй бизнес» реализуется на протяжении 9 месяцев. За это время к нему присоединилось более 30 регионов и около 700 партнеров: представителей бизнеса, наставников, общественных организаций.

«Нашей команде важно не просто дать людям знания, но и помочь им почувствовать уверенность, опору, понять, что они не одни на пути к новой профессии и к новому этапу жизни. Проект “СВОй бизнес” занял III место в номинации “Герои нашего времени” международной премии “Мы вместе”. Это признание показывает, что общество видит и поддерживает работу, направленную на социализацию и развитие участников СВО. Для нас это мощная мотивация продолжать и делать ещё больше», – отметила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Ольга Никитина.

В рамках проекта «СВОй бизнес» партия «Единая Россия» и Совет муниципальных образований проводят серию семинаров в муниципалитетах Нижегородской области. Первое обучающее мероприятие прошло в городе Лысково. В нем приняли участие около 40 участников СВО и представителей органов местного самоуправления, ответственных за вопросы социализации участников СВО. Присутствовали делегаты из 12 муниципалитетов региона: Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Сергачский, Спасский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский, Краснооктябрьский и Кстовский.

«Основная цель нашего мероприятия — рассказать представителям муниципалитетов о проекте: объяснить алгоритм открытия своего дела, обозначить возможные трудности и пути их решения. Для нас важно не просто передать знания, но и получить содержательную обратную связь. Подобные встречи — это возможность получить знания в новой для участников сфере. И, возможно, сделать это вместе со своими сослуживцами, объединив усилия для запуска совместного бизнес-проекта. Мы уверены, что эффект от этой работы точно будет», – сказал руководитель регионального исполнительного комитета, исполнительный директор Совета Муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко.

Для участников семинара провели серию лекций по 5 направлениям: личный опыт и успешные кейсы, ресурсная поддержка и развитие, цифровые инструменты, особенности бизнеса для участников СВО, государственная поддержка и финансы. Семинар стал важной площадкой не только для получения значимых теоретических знаний в сфере бизнеса, но и для тесного общения со спикерами, разбора конкретных проблем и практических ситуаций.

«Я узнал много информации о самых различных сферах развития бизнеса, и теперь смогу передать её однополчанам. Многим демобилизованным ребятам это будет интересно. После возвращения, к сожалению, люди теряются, не знают, где себя найти. Такие семинары помогают участникам СВО начать новую послевоенную жизнь», – поделился участник СВО Александр Подстрешный.

Личным опытом по открытию собственного дела поделился финалист федеральной программы «СВОй бизнес» Александр Афанасьев. Он прошел обучение и начал успешный проект по лазерной очистке от ржавчины металлических предметов: от VIN-номеров до памятников культуры.

«Так же, как и участники семинара, я пришел на программу “СВОй бизнес” с идеями, целями, но без конкретного понимания возможностей их реализации. Мне помогли, дали важные, полезные советы. Сейчас я активно развиваю свой предпринимательский проект. И надеюсь, что знания, которые получат участники семинара также пригодятся им в реализации их планов», – поделился Александр Афанасьев.

Участники мероприятия в живом общении со спикерами обсудили волнующие проблемы и обсудили возможные меры поддержки.

«Наши ребята возвращаются с СВО и мы должны быть готовы их встретить, чтобы предложить возможные варианты их адаптации к мирной жизни. Такие мероприятия позволяют нам научиться, как правильно работать, какие меры поддержки применять и, соответственно, какие органы могут помогать ребятам при адаптации», – отметил заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципального округа Роман Даранов.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.