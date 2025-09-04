Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

Нижегородцев ждет теплая и сухая погода до конца рабочей недели

Нижегородцев ждет теплая и сухая погода до конца рабочей недели

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода смогут насладиться ясной и теплой погодой до конца текущей рабочей недели. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", в городе ожидается преобладание солнечных дней без осадков вплоть до пятницы.

В понедельник, 15 сентября, воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура опустится до +6.

Во вторник, 16 сентября, синоптики обещают до +21 днём и около +8 в ночное время. Осадки не прогнозируются.

Среда, 17 сентября, также будет тёплой: днём столбики термометров поднимутся до +19, ночью температура составит +6.

В четверг, 18 сентября, температура вновь достигнет +21 днём, а ночью опустится до +7. Погода сохранится сухой и ясной.

Однако в пятницу, 19 сентября, характер погоды начнёт меняться. Ожидается облачность, возможен дождь. Днём температура не превысит +20, ночью будет около +8.

На выходных, 20 и 21 сентября, в регион придёт похолодание. Днём воздух прогреется не выше +17 градусов, ночью – до +11. В субботу и воскресенье также возможны осадки.

Ранее стало известно, какая погода будет преобладать осенью в Нижегородской области.

Ранее стало известно, какая погода будет преобладать осенью в Нижегородской области.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных