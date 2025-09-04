Добровольчество как норма: в Президентской академии дали старт программе "Обучение служением 2025" Общество

Фото: НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления — филиале Президентской академии — состоялся День единых действий под названием "Добро как норма жизни". Мероприятие стало стартовой площадкой для нового этапа реализации федеральной программы "Обучение служением", а также программы по развитию добровольческих и общественных инициатив в вузах. Эти проекты реализуются платформой Добро.рф при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В событии приняли участие директор института Екатерина Лебедева, депутат городской Думы Нижнего Новгорода и глава регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, а также руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова обратилась к участникам в видеоформате. Она подчеркнула значимость программ добровольчества и отметила, что число вузов, вовлеченных в проект, постоянно растет.

"В прошлом году в программе участвовало 135 университетов, и это число продолжает увеличиваться. Мы видим, насколько важны задачи, которые решаются в рамках проекта. Их результаты ощутимы сразу. Служение обществу — это то, что объединяет нас, россиян, и делает нас сильнее", — заявила Ольга Петрова.

Екатерина Лебедева отметила, что внедрение программы "Обучение служением" в образовательный процесс — важный элемент национального проекта "Молодежь и дети". По ее словам, данный подход способствует формированию гражданской ответственности, укреплению традиционных ценностей и развитию активной жизненной позиции у молодежи.

"Это не только приоритет для нашего института, но и важное направление всей молодежной политики страны. Методика позволяет студентам получать практический опыт, участвуя в решении актуальных социальных задач в партнерстве с НКО, государством и бизнесом. Это шанс учиться и одновременно менять мир к лучшему", — сказала Лебедева.

Екатерина Генералова подчеркнула, что каждое доброе дело способно повлиять на окружающих. По ее словам, служение — это не абстрактная идея, а конкретные действия, которые наполняют жизнь смыслом.

"Служение — это умение замечать потребности других и проявлять к ним внимание. Это ответственность за свои поступки и стремление к развитию ради общего блага. Настоящее удовлетворение приходит тогда, когда видишь, что твои усилия делают чью-то жизнь лучше", — отметила Генералова.

Мария Самоделкина рассказала о деятельности Волонтерского центра Нижегородской области, который занимает лидирующую позицию на платформе Добро.рф. Она призвала студентов присоединяться к добровольческому движению.

"Наша миссия — служить людям. Мы поддерживаем инициативы, которые приносят пользу обществу. В регионе более 300 тысяч волонтеров, и нам важно ваше участие. Объединяйтесь, предлагайте идеи, реализуйте проекты — мы всегда готовы помочь", — сказала Самоделкина.

В завершение встречи студенты смогли задать вопросы спикерам и обсудить перспективы участия в добровольческих инициативах.

Напомним, программа "Обучение служением" реализуется по поручению Президента России. В институте создана рабочая группа, которая занимается внедрением этой педагогической модели.