Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2025 16:41  [12] Нижегородская область завоевала четыре награды федеральной премии "Социальные лидеры России"
15 сентября 2025 16:32  [30] Доброволец СВО: "России нет равных, и мы должны отстаивать её будущее"
15 сентября 2025 16:13  [69] Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за угрозы обрушения школы
15 сентября 2025 16:00  [91] Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
15 сентября 2025 15:54  [85] Добровольчество как норма: в Президентской академии дали старт программе "Обучение служением 2025"
15 сентября 2025 15:46  [98] Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде
15 сентября 2025 15:41  [95] "Ростелеком Ключ" открывает в Нижнем Новгороде новые цифровые горизонты
15 сентября 2025 15:31  [114] Нижегородцы стали относиться к COVID-19 так же, как к гриппу
15 сентября 2025 14:40  [122] Нижегородцев приглашают сдать макулатуру в рамках акции "БумБатл"
15 сентября 2025 14:23  [144] День города Кстово прошел при поддержке ЛУКОЙЛ
Общество

Добровольчество как норма: в Президентской академии дали старт программе "Обучение служением 2025"

15 сентября 2025 15:54  [85] Общество
Добровольчество как норма: в Президентской академии дали старт программе Обучение служением 2025

Фото: НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления — филиале Президентской академии — состоялся День единых действий под названием "Добро как норма жизни". Мероприятие стало стартовой площадкой для нового этапа реализации федеральной программы "Обучение служением", а также программы по развитию добровольческих и общественных инициатив в вузах. Эти проекты реализуются платформой Добро.рф при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В событии приняли участие директор института Екатерина Лебедева, депутат городской Думы Нижнего Новгорода и глава регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, а также руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова обратилась к участникам в видеоформате. Она подчеркнула значимость программ добровольчества и отметила, что число вузов, вовлеченных в проект, постоянно растет.

"В прошлом году в программе участвовало 135 университетов, и это число продолжает увеличиваться. Мы видим, насколько важны задачи, которые решаются в рамках проекта. Их результаты ощутимы сразу. Служение обществу — это то, что объединяет нас, россиян, и делает нас сильнее", — заявила Ольга Петрова.

Екатерина Лебедева отметила, что внедрение программы "Обучение служением" в образовательный процесс — важный элемент национального проекта "Молодежь и дети". По ее словам, данный подход способствует формированию гражданской ответственности, укреплению традиционных ценностей и развитию активной жизненной позиции у молодежи.

"Это не только приоритет для нашего института, но и важное направление всей молодежной политики страны. Методика позволяет студентам получать практический опыт, участвуя в решении актуальных социальных задач в партнерстве с НКО, государством и бизнесом. Это шанс учиться и одновременно менять мир к лучшему", — сказала Лебедева.

Екатерина Генералова подчеркнула, что каждое доброе дело способно повлиять на окружающих. По ее словам, служение — это не абстрактная идея, а конкретные действия, которые наполняют жизнь смыслом.

"Служение — это умение замечать потребности других и проявлять к ним внимание. Это ответственность за свои поступки и стремление к развитию ради общего блага. Настоящее удовлетворение приходит тогда, когда видишь, что твои усилия делают чью-то жизнь лучше", — отметила Генералова.

Мария Самоделкина рассказала о деятельности Волонтерского центра Нижегородской области, который занимает лидирующую позицию на платформе Добро.рф. Она призвала студентов присоединяться к добровольческому движению.

"Наша миссия — служить людям. Мы поддерживаем инициативы, которые приносят пользу обществу. В регионе более 300 тысяч волонтеров, и нам важно ваше участие. Объединяйтесь, предлагайте идеи, реализуйте проекты — мы всегда готовы помочь", — сказала Самоделкина.

В завершение встречи студенты смогли задать вопросы спикерам и обсудить перспективы участия в добровольческих инициативах.

Напомним, программа "Обучение служением" реализуется по поручению Президента России. В институте создана рабочая группа, которая занимается внедрением этой педагогической модели.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных