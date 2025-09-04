Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 сентября 2025 17:56  [47] Семейный день здоровья прошел на территории Артемовских лугов
15 сентября 2025 17:03  [123] Обновленная Аллея Дружбы стала доступна для прогулок в Нижнем Новгороде
15 сентября 2025 10:29  [214] Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года
15 сентября 2025 09:52  [215] Детям о подвигах Великой Отечественной войны: в Семенове выпустили книжку-раскраску "Раскрась историю Победы!"
13 сентября 2025 08:00  [636] Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки ждет реконструкция
12 сентября 2025 20:00  [685] Мурал о пропавших детях появился в Дзержинске
12 сентября 2025 17:06  [652] Танцплощадка для пожилых нижегородцев: открытый микрофон, зажигательные танцы и физкультминутка в парке 1 Мая
12 сентября 2025 12:11  [475] Алена Ахмадуллина: "Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения"
11 сентября 2025 19:42  [311] Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой "Недоросль"
11 сентября 2025 17:06  [436] От "Кракена" до "Худи": эксперты выяснили главные хиты летнего цифрового досуга нижегородцев
Культура и отдых

Семейный день здоровья прошел на территории Артемовских лугов

15 сентября 2025 17:56  [47] Культура и отдых
Семейный день здоровья прошел на территории Артемовских лугов

Фото: предоставлено организаторами

В Артёмовских лугах прошел Семейный день здоровья (6+), организованный АНО "Центр АртЛуга". Праздник собрал более 150 гостей из разных уголков Нижегородской области.

Для участников была подготовлена насыщенная программа. Экскурсии по "Тропе здоровья" провела гид Наталья Коновалова. Она рассказала о природном богатстве и биоразнообразии этих мест.

Детей и родителей ждали интерактивные активности от "Живой школы": весёлые игры, мастер-классы по плетению браслетов, а также знакомство со старинной русской игрой — лаптой.

Творческую часть праздника дополнил экоквест "Зелёный ключ к здоровью", подготовленный Центром "АртЛуга". Он объединил семьи в решении экологических задач и подарил участникам новые знания.

Любители оздоровительных практик приняли участие в сессиях йоги. Особую атмосферу празднику придали выступления фольклорных коллективов "Свети-Цвет" и "Ветер Фанга" из Нижнего Новгорода. Их яркие номера наполнили пространство живой традиционной культурой.

Добавим, что семейный день здоровья стал частью проекта "Тропа здоровья Артёмовских лугов", реализованного при поддержке Фонда президентских грантов и Нижегородского отделения партии "Зелёные".

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч человек приняли участие в летних мероприятиях, организованных с участием Института демографического развития.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Семья Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 16:12  [661] Многодетная семья Ежовых из Арзамаса стала одним из победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2025"
07 августа 2025 07:00  [649] Редкие лебеди-шипуны вывели птенцов на Артемовских лугах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных