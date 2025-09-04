Семейный день здоровья прошел на территории Артемовских лугов Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Артёмовских лугах прошел Семейный день здоровья (6+), организованный АНО "Центр АртЛуга". Праздник собрал более 150 гостей из разных уголков Нижегородской области.

Для участников была подготовлена насыщенная программа. Экскурсии по "Тропе здоровья" провела гид Наталья Коновалова. Она рассказала о природном богатстве и биоразнообразии этих мест.

Детей и родителей ждали интерактивные активности от "Живой школы": весёлые игры, мастер-классы по плетению браслетов, а также знакомство со старинной русской игрой — лаптой.

Творческую часть праздника дополнил экоквест "Зелёный ключ к здоровью", подготовленный Центром "АртЛуга". Он объединил семьи в решении экологических задач и подарил участникам новые знания.

Любители оздоровительных практик приняли участие в сессиях йоги. Особую атмосферу празднику придали выступления фольклорных коллективов "Свети-Цвет" и "Ветер Фанга" из Нижнего Новгорода. Их яркие номера наполнили пространство живой традиционной культурой.

Добавим, что семейный день здоровья стал частью проекта "Тропа здоровья Артёмовских лугов", реализованного при поддержке Фонда президентских грантов и Нижегородского отделения партии "Зелёные".

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч человек приняли участие в летних мероприятиях, организованных с участием Института демографического развития.