Дополнительная остановка появилась у электрички на маршруте Варя – Заволжье

Фото:
Для повышения удобства пассажиров и улучшения транспортной доступности Горьковская железная дорога ввела дополнительную остановку для пригородного электропоезда, следующего по маршруту Варя – Заволжье в Нижегородской области.
Электропоезд №6452, который отправляется в 07:50 и прибывает в 08:58, теперь делает остановку на платформе Народная в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 08:06.
Начальник ГЖД – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что в августе на заволжском участке уже был продлен маршрут электропоезда №6046 Варя – Починки до станции Правдинск. По его словам, это позволило сократить интервал движения поездов в сторону Балахны до 30 минут. Он подчеркнул, что подобные изменения являются частью реализации проекта "Городская электричка" в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что в сентябре Горьковская магистраль ввела дополнительные остановки для электричек, соединяющих Нижний Новгород со станциями Металлист, Гороховец и Сечуга.
Ранее сообщалось, что ГЖД запустит новые туристические маршруты в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+