Дополнительная остановка появилась у электрички на маршруте Варя – Заволжье Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Для повышения удобства пассажиров и улучшения транспортной доступности Горьковская железная дорога ввела дополнительную остановку для пригородного электропоезда, следующего по маршруту Варя – Заволжье в Нижегородской области.

Электропоезд №6452, который отправляется в 07:50 и прибывает в 08:58, теперь делает остановку на платформе Народная в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 08:06.

Начальник ГЖД – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что в августе на заволжском участке уже был продлен маршрут электропоезда №6046 Варя – Починки до станции Правдинск. По его словам, это позволило сократить интервал движения поездов в сторону Балахны до 30 минут. Он подчеркнул, что подобные изменения являются частью реализации проекта "Городская электричка" в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что в сентябре Горьковская магистраль ввела дополнительные остановки для электричек, соединяющих Нижний Новгород со станциями Металлист, Гороховец и Сечуга.

