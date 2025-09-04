Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 сентября 2025 13:29  [99] Задержан курьер, похитивший у нижегородских пенсионеров более 8 млн рублей
16 сентября 2025 13:14  [110] Автомобиль "Митцубиси" перевернулся в поле в Вадском округе: водитель погиб
16 сентября 2025 12:25  [147] Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова
16 сентября 2025 11:48  [169] Допустившего поножовщину экс-директора школы №117 в Сормове будут судить
16 сентября 2025 11:06  [193] Автовоз с легковушками сгорел на пересечении трасс М-12 и Р-158 в Арзамасе
16 сентября 2025 10:37  [193] Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест
16 сентября 2025 08:19  [320] Что сказал Никитин об атаке украинского БПЛА 16 сентября
16 сентября 2025 08:04  [300] Украинский дрон сбит над Нижегородской областью
16 сентября 2025 08:00  [225] Работник Павловской птицефабрики найден мертвым: начато расследование
15 сентября 2025 15:00  [382] Вскрылись новые детали зверского избиения жительницы Городецкого округа
Происшествия

Задержан курьер, похитивший у нижегородских пенсионеров более 8 млн рублей

16 сентября 2025 13:29  [99] Происшествия
Задержан курьер, похитивший у нижегородских пенсионеров более 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность курьера, работавшего на телефонных мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

С конца июля по середину августа в полицию обратились четверо жителей региона в возрасте от 77 до 86 лет. Они рассказали, что получили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники уверяли пожилых граждан, что те якобы финансируют иностранное государство и во избежание наказания обязаны "задекларировать" все свои накопления.

Аферисты настаивали, что деньги нужно передать так называемому налоговому курьеру. Пенсионеры, доверившись, передавали сбережения, завернутые в пакеты, приезжавшему на такси посреднику.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 26-летнего жителя города. Молодой человек ранее не имел судимостей и нигде не работал. На допросе он признался, что откликнулся в соцсети на предложение подработки: забирать деньги по адресам и переводить их на указанные счета, оставляя часть суммы себе в качестве вознаграждения.
Общий ущерб от действий мошенников составил 8 313 082 рубля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас он заключен под стражу. Следствие проверяет его возможную причастность к другим эпизодам обмана пожилых жителей города и области.

Ранее сообщалось, что аферисты выманили у двух нижегородских пенсионерок почти 3 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных