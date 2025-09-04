Задержан курьер, похитивший у нижегородских пенсионеров более 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность курьера, работавшего на телефонных мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
С конца июля по середину августа в полицию обратились четверо жителей региона в возрасте от 77 до 86 лет. Они рассказали, что получили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники уверяли пожилых граждан, что те якобы финансируют иностранное государство и во избежание наказания обязаны "задекларировать" все свои накопления.
Аферисты настаивали, что деньги нужно передать так называемому налоговому курьеру. Пенсионеры, доверившись, передавали сбережения, завернутые в пакеты, приезжавшему на такси посреднику.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 26-летнего жителя города. Молодой человек ранее не имел судимостей и нигде не работал. На допросе он признался, что откликнулся в соцсети на предложение подработки: забирать деньги по адресам и переводить их на указанные счета, оставляя часть суммы себе в качестве вознаграждения.
Общий ущерб от действий мошенников составил 8 313 082 рубля.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас он заключен под стражу. Следствие проверяет его возможную причастность к другим эпизодам обмана пожилых жителей города и области.
Ранее сообщалось, что аферисты выманили у двух нижегородских пенсионерок почти 3 млн рублей.
