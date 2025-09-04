Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12 Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике №2 горбольницы №12 Нижнего Новгорода заработало отделение амбулаторной реабилитации. Здесь будут помогать пациентам после сложных переломов и эндопротезирования коленных или тазобедренных суставов, а также людям с деформирующими артрозами крупных суставов и другими патологиями опорно-двигательного аппарата.

В региональном минздраве сообщили, что оснастить новое отделение удалось при поддержке федерального бюджета. По программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" медучреждение получило свыше 35 млн рублей. На эти средства приобрели 85 единиц современного оборудования, почти все аппараты уже смонтированы и работают.

Заведующая поликлиникой №2 Ирина Соршнева уточнила, что в отделении установлены, в частности, аппараты для физиотерапии. Они используются для улучшения кровообращения, снижения болевого синдрома, уменьшения воспаления и стимуляции регенерации тканей. В арсенале есть устройства для гальванизации, лекарственного электрофореза и флюктуоризации. Доступны методы лазерной и ультразвуковой терапии, электростимуляция и пневмомассаж. Массажные кабинеты оборудованы столами-кушетками с электроприводом и терапевтическими массажными столами.

Для теплолечения закуплен специализированный нагреватель теплопакетов. В зале лечебной физкультуры установлены велоэргометры, стационарные тренажеры с виброплатформой, шагательные тренажеры, а также тренажер "Баланс-мастер" для развития координации. С помощью специального диагностического комплекса специалисты могут проводить точную оценку психофизиологического состояния пациентов.

Кроме того, отделение оснастили новыми адаптационными кроватями с электроприводом. Для перемещения маломобильных граждан предусмотрены кресла-коляски и внутрикорпусная тележка.

По словам Ирины Соршневой, среда сформирована так, чтобы каждый элемент — от систем перемещения пациента до тренажера для координации — работал на главное: максимально полное восстановление функций и возвращение человека к активной жизни. Она отметила, что такая технологичная помощь теперь доступна амбулаторно жителям Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода.

До конца года в новом отделении рассчитывают принять около 400 пациентов. С ними работает мультидисциплинарная команда: врачи по физической и реабилитационной медицине, специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапевты, эрготерапевты и кинезиотерапевты, медицинские психологи, массажисты и медсестры.

Возможности нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" направили не только на оснащение подразделения, но и на ремонт части помещений. Благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" удалось сделать пребывание в отделении более комфортным.

Ирина Соршнева добавила, что до конца осени планируют установить еще две электрические беговые дорожки и три аппарата для ультравысокочастотной терапии. По ее оценке, это позволит вывести реабилитационную помощь на очень высокий уровень: пациенты получат доступ к полному циклу эффективных восстановительных процедур и смогут проходить их недалеко от дома.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.