Минстрой одобрил строительство овощного комплекса на Автозаводе Экономика

Фото: Александр Воложанин

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на возведение комплекса по выращиванию, хранению и переработке овощных культур в селе Доскино. Объект разместится восточнее дома № 1А по улице Заслонова.

Как сообщается на официальном портале регионального ведомства, проект реализует компания "Финстрой-Экопромпродукт".

Еще в феврале компании одобрили выделение в пользование участка на территории бывшего ГСХП "Доскино" площадью 82 тысячи квадратных метров, предназначенного для ведения сельскохозяйственной деятельности. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки при региональном министерстве градостроительной деятельности. Большинство членов комиссии поддержали инициативу. А вот Роспотребнадзор выразил обеспокоенность возможным влиянием санитарно-защитной зоны будущего предприятия на близлежащие жилые дома. Ведомство рекомендовало инвесторам уточнить границы санитарной зоны, чтобы обеспечить соответствие санитарным нормам.