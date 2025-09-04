Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Афиша

Фестиваль "Мелодии победной весны" стартует в Нижнем Новгороде 21 сентября

16 сентября 2025 15:28
Фестиваль Мелодии победной весны стартует в Нижнем Новгороде 21 сентября

Фото: предоставлено организаторами

21 сентября в Нижнем Новгороде стартует Всероссийский молодежный музыкальный фестиваль «Мелодии победной весны. Трудовому подвигу сверстников посвящается» (12+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освещает одну из малоизвестных и трагических страниц истории Великой Отечественной войны — трудовой героизм детей и подростков в тылу.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его участниками станут прибывшие со всей страны победители одноименного Всероссийского музыкального конкурса среди вокалистов, хоровых коллективов, духовых оркестров и ансамблей кадетских училищ, кадетских и морских классов и культурно-исторического конкурса «Я горжусь», посвященного беспримерному подвигу земляков тружеников тыла «Городов трудовой доблести» — Нижнего Новгорода, Костромы, Череповца.

Программа первого дня фестиваля начнется в Кремле с торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Горьковчанам — труженикам тыла».

Кульминация праздника — открытие в театре «Комедiя» передвижной художественной выставки «Трудовой подвиг. Как это было» (12+), награждение победителей конкурса «Я горжусь», а также премьера музыкального спектакля, созданного силами юных артистов московского Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) и кадет-победителей Всероссийского музыкального конкурса. Спектакль расскажет  о самоотверженном подвиге детей и подростков, которые работали за себя и за ушедших на фронт отцов и братьев на заводах Горького, Костромы, Ярославля, Череповца.

«Цель нашего проекта — не просто рассказать, а пропустить через сердца молодежи историю их сверстников, чье детство и юность были опалены войной. Через музыку, танец и слово мы пытаемся построить мост между поколениями, отдать долг памяти тем, кто ковал Победу своим трудом», — отметила руководитель проекта Татьяна Садофьева.  

Теги:
ВОВ Музыка Фестиваль
