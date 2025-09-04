Театральный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября Афиша

В середине октября 2026 года нижегородцев и гостей города ждет крупное культурное событие — XII Всероссийский театральный фестиваль имени М. Горького (18+). Его проводит Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького при поддержке правительства Нижегородской области и министерства культуры региона.

Тема нынешнего фестиваля — "Театр и литература: полифония времен" — приглашает задуматься о взаимодействии и единстве театра, литературы и времени. Вектор программы направлен на сближение сцены и книги, на живой диалог между классикой и современным искусством. Каждый спектакль дает возможность увидеть знакомые произведения по-новому и ощутить дыхание современности в классическом тексте.

Под эгидой Горьковского фестиваля собираются лучшие постановки по произведениям классиков и современных авторов, созданные профессиональными труппами. Подход к материалу, формы и жанры режиссерам не ограничиваются.

В этом году на XII фестиваль приедут коллективы из шести городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Белгорода, Таганрога и Минска. Свои работы также представят нижегородские театры — Академический театр драмы, Академический театр оперы и балета и Академический театр кукол. В афише 12 спектаклей самых разных направлений: классическая и историческая драма, одноактный балет, драматические сцены и фрагменты романа, фантастическая сказка, притча, психодрама и трагикомедия.

Главной площадкой станет сцена драмтеатра. Еще два нижегородских коллектива сыграют на сценах театра кукол и концертного пакгауза.

Как и прежде, спектакли участвуют в творческом конкурсе. Работы оценивает профессиональное жюри под руководством театрального критика, доктора искусствоведения, профессора ГИТИСа Н. А. Шалимовой. По завершении каждого показа жюри проведет обсуждение, оценивая актерскую игру, режиссуру и другие составляющие постановок.

На торжественной церемонии победителям вручат две основные награды: Премию имени народного артиста РСФСР Н.А. Левкоева — за выдающееся исполнение ролей, и премию "Талант" имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева — за наиболее талантливое произведение театрального искусства (режиссуру, ансамбль, сценографию, музыкальное оформление и т. д.). Лауреаты получат денежные премии и дипломы.

Помимо показов зрителей и участников ждет расширенная программа (12+): выставки, лекции, неформальные встречи с представителями театров перед спектаклями, а также экскурсии по историческим местам, связанным с Максимом Горьким.