Спорт

Всероссийский фестиваль по спортивной борьбе "Борьба в школу" прошел в Нижнем Новгороде

17 сентября 2025 08:51  [102] Спорт
Всероссийский фестиваль по спортивной борьбе Борьба в школу прошел в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля по спортивной борьбе «Борьба в школу» состоялся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Поединки юных спортсменов прошли на базе комплексной спортивной школы № 1.

«Спорт — это не только медали. В первую очередь это бодрость духа и тела, а значит, возможность сосредоточиться на достижении серьезных целей.  У вас многое впереди, и здорово, что с юного возраста вы выбираете здоровый образ жизни», — поприветствовал участников руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Всероссийский фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Соревнования по борьбе направлены на привлечение детей и подростков к занятиям спортом, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. Кроме того, фестиваль популяризует спортивную борьбу и способствует выявлению талантливых спортсменов.

«Когда спорт присутствует в жизни человека с детства, это, безусловно, положительным образом влияет на его взрослые достижения. Качества, которые воспитывают регулярные тренировки, важны и полезны в любой сфере. Чем бы ни занимался человек, дисциплина, самодисциплина, упорство, выносливость и терпение — ключевые составляющие успеха. Занятия же спортивной борьбой, плюс ко всему перечисленному, учат решительности и умению быстро принимать решения в сложных ситуациях. Повышение популярности этого вида спорта однозначно полезно для развития подрастающего поколения», — отметил депутат городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Владимир Поддымников-Гордеев.

В программу соревнований вошли греко-римская и вольная борьба в разных весовых категориях. В поединках участвовали юноши и девушки 2012-2014 годов рождения.

«Сегодня в соревнованиях принимает участие около 60 школьников. Юные спортсмены в начале своего пути. Тем не менее ребята выступают на достойном уровне. Для детей это хороший и полезный опыт. Многим в таком раннем возрасте очень сложно перебороть волнение и страх. Участие в настоящих соревнованиях помогает им адаптироваться к более взрослому формату», — прокомментировал директор комплексной спортивной школы №1 Рустам Садыков. 

Перед началом соревнований старший тренер юниорской сборной России до 20 лет, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта Николай Монов провел общую разминку и мастер-класс для ребят. 

«Сегодняшние соревнования выявят лучших борцов Нижнего Новгорода, которые будут представлять наш город на областном этапе чемпионата. А в случае успеха — и на федеральном. Хочу сказать огромное спасибо тренерскому составу. И особенно Николаю Монову за мастер-класс. Он очень полезен не только для ребят, но и для нас. Упражнения, которые мы увидели, обязательно включим в тренировки», — отметил мастер спорта международного класса, чемпион России и мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Алексей Голубин.

На ковре развернулась напряженная и захватывающая борьба. Юные спортсмены соревновались с полной отдачей.

«Я очень рад, что занял второе место. Было сложно одолеть соперников. У меня перед каждой схваткой был мандраж. Но мне все понравилось, отличный чемпионат», — поделился призер муниципального этапа Всероссийского фестиваля по спортивной борьбе «Борьба в школу» Тимур Макарычев.

Награды победителям вручил Владимир Поддымников-Гордеев. Призеры получили медали и дипломы. 

Первые места в соревновании по дисциплине «греко-римская борьба» заняли:

  • Пыряков Кирилл (весовая категория 35 кг);
  • Гасанов Эльман (весовая категория 38 кг);
  • Каражелез Дмитрий (весовая категория 41 кг);
  • Бобоев Руслан (весовая категория 44 кг);
  • Погодин Роман (весовая категория 47 кг);
  • Харитонов Даниил (весовая категория 50 кг);
  • Колычев Илья (весовая категория 53 кг);
  • Хохряков Илья (весовая категория 57 кг);
  • Парахин Григорий (весовая категория 61 кг);
  • Адясов Артём (весовая категория 64 кг);
  • Калинин Демид (весовая категория 67 кг).

Муниципальный этап фестиваля прошел при поддержке департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, Федерации спортивной борьбы Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области и комплексной спортивной школы №1 Нижнего Новгорода.  

Напомним, партийный проект «Детский спорт» направлен на популяризацию здорового образа жизни и регулярной физической активности среди детей и подростков, а также способствует созданию комфортных условий для массового спорта. Здоровье граждан — важнейший приоритет народной программы «Единой России».

