Тело погибшего при столкновении с буксиром рыбака нашли в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Найдено тело рыбака, утонувшего при столкновении лодки с буксиром в Кстовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел 6 сентября. Теплоход "Кавказ" буксировал две баржи и на 950 км судового хода Волги протаранил резиновую лодку без мотора. Мужчина выпал из плавсредства и утонул. Лодку вскоре нашли между баржами, а вот поиски рыбака длились неделю.

По данным НИА "Нижний Новгород", тело извлекли из реки в Кстовском районе в минувшее воскресенье, 14 сентября. Погибшего опознали родственники. Ему было 62 года.

Напомним, что по факту случившегося были организованы проверки в Нижегородской транспортной прокуратуре и Центральном МСУТ СКР.