Тело погибшего при столкновении с буксиром рыбака нашли в Кстовском районе

Фото:
Найдено тело рыбака, утонувшего при столкновении лодки с буксиром в Кстовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагический инцидент произошел 6 сентября. Теплоход "Кавказ" буксировал две баржи и на 950 км судового хода Волги протаранил резиновую лодку без мотора. Мужчина выпал из плавсредства и утонул. Лодку вскоре нашли между баржами, а вот поиски рыбака длились неделю.
По данным НИА "Нижний Новгород", тело извлекли из реки в Кстовском районе в минувшее воскресенье, 14 сентября. Погибшего опознали родственники. Ему было 62 года.
Напомним, что по факту случившегося были организованы проверки в Нижегородской транспортной прокуратуре и Центральном МСУТ СКР.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+