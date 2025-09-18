Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Жилой дом возле Нижегородского кремля внесли в реестр ОКН

18 сентября 2025 14:13
Жилой дом возле Нижегородского кремля внесли в реестр ОКН

Фото: "Яндекс Панорамы"

Четырехэтажный кирпичный дом №2/8 на улице Минина в центре Нижнего Новгорода официально получил статус объекта культурного наследия. Теперь он включен в перечень как ОКН "Дом жилой". Соответствующий указ управления госохраны ОКН в Нижегородской области от 12 августа 2025 года опубликован на портале правовой информации.

Здание было построено в 1951-1954 годах по индивидуальному проекту архитекторов Александра Тюпикова и Вадима Воронкова. Дом занимает угловое положение на выходе улицы Минина к площади Минина и Пожарского. В разные годы здесь жили известные деятели искусства, науки и образования. Впервые дом поставили на учет как памятник 23 марта 2001 года — по инициативе его жильцов.

Для ОКН установлен режим использования территории. Разрешены работы по сохранению объекта и его отдельных элементов, согласованные с уполномоченным органом, а также хозяйственная деятельность, не наносящая ущерба памятнику и обеспечивающая его современное функционирование.

Под запретом остаются снос здания, любые работы, способные причинить вред, новое капитальное строительство и изменение объемно-пространственных характеристик. Нельзя прокладывать инженерные коммуникации по фасадам, размещать рекламные конструкции (за исключением предусмотренных федеральным законом случаев), а также проводить деятельность, ухудшающую состояние объекта или историко-культурной среды вокруг него.

Ранее стало известно, что усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Нижегородский район ОКН
