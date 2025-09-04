Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки ждет реконструкция

Фото:
Проект реставрации и адаптации под современные нужды торгово-складского корпуса Нижегородской ярмарки получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Объект, признанный памятником архитектуры регионального значения, расположен на бульваре Мира, 23 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Комплекс входит в состав Нижегородской ярмарки — одного из главных архитектурных и исторических символов города.
Застройщиком выступает Нижегородская областная нотариальная палата. Проектной документацией и инженерными изысканиями занимались компании ООО "Велес НН" и ООО "Истоки".
Историческое здание было построено во второй половине XIX века. В январе 2023 года оно официально получило статус объекта культурного наследия. Согласно законодательству, это накладывает строгие ограничения: запрещается снос, изменение внешнего облика, строительство в охранной зоне и размещение рекламных конструкций. Допускаются лишь работы по сохранению и прокладке инженерных сетей.
В ноябре 2023 года сообщалось, что здание продают Нижегородской областной нотариальной палате.
