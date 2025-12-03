Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Спорт

Волейболисты "Горького" всухую уступили "Динамо"

03 декабря 2025 09:38 Спорт
Волейболисты Горького всухую уступили Динамо

Фото: ВК "Горький"

В рамках 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу  "Горький" провёл выездной матч против московского "Динамо". Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

Наиболее упорной получилась вторая партия. Подопечные Андрея Дранишникова навязали борьбу и были близки к успеху, но уступили с разницей в два очка — 31:33. В остальных сетах преимущество динамовцев было более ощутимым.

"Хорошая вторая партия — были рядом. Не взяли свои доигровки, и из-за этого проиграли. С "Динамо" всегда тяжело играть: когда летит подача, когда они отрываются. Чем дальше они уходят, тем сильнее подают. И, конечно, в третьей партии где-то уже с этим не справились", — прокомментировал поражение главный тренер нижегородцев.

После десяти туров "Горький" занимает 10-е место в турнирной таблице, до оны плей-офф им не хватает 6-ти очков.

Следующий матч (6+) команда проведёт дома. 5 декабря "Горький" примет новосибирский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что доступ к стадионам в нижегородских школах откроют для всех желающих.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

