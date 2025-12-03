Волейболисты "Горького" всухую уступили "Динамо"

Фото:
В рамках 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу "Горький" провёл выездной матч против московского "Динамо". Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).
Наиболее упорной получилась вторая партия. Подопечные Андрея Дранишникова навязали борьбу и были близки к успеху, но уступили с разницей в два очка — 31:33. В остальных сетах преимущество динамовцев было более ощутимым.
"Хорошая вторая партия — были рядом. Не взяли свои доигровки, и из-за этого проиграли. С "Динамо" всегда тяжело играть: когда летит подача, когда они отрываются. Чем дальше они уходят, тем сильнее подают. И, конечно, в третьей партии где-то уже с этим не справились", — прокомментировал поражение главный тренер нижегородцев.
После десяти туров "Горький" занимает 10-е место в турнирной таблице, до оны плей-офф им не хватает 6-ти очков.
Следующий матч (6+) команда проведёт дома. 5 декабря "Горький" примет новосибирский "Локомотив".
