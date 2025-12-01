Футзалисты "Торпедо" уступили в первом матче четвертьфинала Кубка России Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Футзалисты "Торпедо" начали четвертьфинальную серию Кубка России с поражения от "Газпрома-Югры". Встреча, закончившаяся со счетом 2:3, прошла в равной борьбе, но удача в этот вечер оказалась на стороне гостей.

Счет отрыли гости, но до конца первого тайма Ивану Обжорину удалось реализовать пенальти. После перерыва игроки соперника забили еще два гола. Нижегородцы не сдавались и отыграли один мяч, но переломить ход встречи не удалось.

"Игра понравилась, обоюдоострая игра. Постоянно мы играем в такие игры с сильными командами, и "Газпром" не стал исключением. Основную задачу мы выполнили: мы остались в игре, в борьбе, и я уверен, что все решится уже в Нижнем Новгороде", - отметил главный тренер "Торпедо" Геннадий Гарагуля.

Ответная игра (6+) состоится 9 декабря в ФОКе "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Именно в этом матче решится, кто выйдет в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" обыграл "Акрон" со счетом 2:1. Эта победа стала для нижегородцев третьей в чемпионате.