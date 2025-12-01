Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
01 декабря 2025 22:03Московское "Динамо" всухую разгромило "Торпедо"
01 декабря 2025 09:25Футзалисты "Торпедо" уступили в первом матче четвертьфинала Кубка России
30 ноября 2025 17:3077-летняя нижегородка номинирована на международную премию для стримеров
29 ноября 2025 17:31"Пари НН" прервал серию проигрышей победой над "Акроном"
28 ноября 2025 23:12"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне
28 ноября 2025 16:25Антон Евменов: "Не хотелось бы терять Боселли бесплатно"
28 ноября 2025 15:30"Пари НН" не планирует масштабную трансферную кампанию этой зимой
28 ноября 2025 13:13В Нижнем Новгороде прошел фестиваль студенческого адаптивного спорта
28 ноября 2025 12:47Привлечение внебюджетных средств на развитие спорта обсудили в Москве
28 ноября 2025 12:30Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев
Спорт

Московское "Динамо" всухую разгромило "Торпедо"

01 декабря 2025 22:03 Спорт

Нижегородское "Торпедо" потерпело крупное поражение от московского "Динамо" в первом матче выездной серии. Встреча прошла 1 декабря в столице и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Матч совпал со Всероссийским днём хоккея, однако поводов для радости у нижегородских болельщиков не нашлось. Перед игрой команда лишилась капитана Алексея Кручинина, который оказался в списке травмированных. Также вне заявки остался защитник Сергей Бойков.

Уже в первом периоде динамовцы дважды поразили ворота соперника с интервалом в 18 секунд, реализовав численное преимущество сначала в формате "5 на 3", а затем "4 на 3".

Во втором игровом отрезке гости забили третью шайбу, а спустя некоторое время хозяева довели счёт до 4:0. После этого тренерский штаб "Торпедо" произвёл замену вратаря: вместо Дениса Костина на лед вышел Иван Кульбаков.

В третьем периоде нижегородцы попытались переломить ход встречи, действовали активно, создавали моменты и даже перебросали соперника. Однако реализовать хотя бы одну возможность им не удалось. Итоговый счёт 4:0 в пользу "Динамо" зафиксировала финальная сирена.

Для "Торпедо" это второе поражение подряд. Несмотря на неудачу, команда сохраняет за собой четвёртую строчку в таблице Западной конференции. Однако теперь московский клуб отстаёт всего на одно очко.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт также в Москве. 3 декабря подопечные Алексея Исакова сыграют против ЦСКА.

Фото: ХК "Торпедо"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных