Московское "Динамо" всухую разгромило "Торпедо" Спорт

Нижегородское "Торпедо" потерпело крупное поражение от московского "Динамо" в первом матче выездной серии. Встреча прошла 1 декабря в столице и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Матч совпал со Всероссийским днём хоккея, однако поводов для радости у нижегородских болельщиков не нашлось. Перед игрой команда лишилась капитана Алексея Кручинина, который оказался в списке травмированных. Также вне заявки остался защитник Сергей Бойков.

Уже в первом периоде динамовцы дважды поразили ворота соперника с интервалом в 18 секунд, реализовав численное преимущество сначала в формате "5 на 3", а затем "4 на 3".

Во втором игровом отрезке гости забили третью шайбу, а спустя некоторое время хозяева довели счёт до 4:0. После этого тренерский штаб "Торпедо" произвёл замену вратаря: вместо Дениса Костина на лед вышел Иван Кульбаков.

В третьем периоде нижегородцы попытались переломить ход встречи, действовали активно, создавали моменты и даже перебросали соперника. Однако реализовать хотя бы одну возможность им не удалось. Итоговый счёт 4:0 в пользу "Динамо" зафиксировала финальная сирена.

Для "Торпедо" это второе поражение подряд. Несмотря на неудачу, команда сохраняет за собой четвёртую строчку в таблице Западной конференции. Однако теперь московский клуб отстаёт всего на одно очко.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт также в Москве. 3 декабря подопечные Алексея Исакова сыграют против ЦСКА.

Фото: ХК "Торпедо"