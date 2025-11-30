77-летняя нижегородка номинирована на международную премию для стримеров

Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода, известная в сети под ником i_olga, оказалась в числе финалистов престижной международной награды в сфере видеоигр. Об этом сообщает портал CyberMeta.
77-летняя стримерша получила номинацию в категории "Лучший игровой момент" на премии NNYS. Поводом стала ее яркая игра на популярной карте Dust 2 в шутере Counter-Strike 2: во время летнего стрима Ольга Ивановна в одиночку уничтожила пятерых противников. Видео с этим эпизодом быстро разошлось по соцсетям и собрало миллионы просмотров.
К стримингу пенсионерка пришла в 2021 году — после того, как внук подарил ей смартфон и показал, как работают игровые трансляции.
Сейчас за прямыми эфирами i_olga следят более 240 тысяч человек. Зрители активно поддерживают ее донатами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+