77-летняя нижегородка номинирована на международную премию для стримеров

30 ноября 2025 17:30 Спорт
Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода, известная в сети под ником i_olga, оказалась в числе финалистов престижной международной награды в сфере видеоигр. Об этом сообщает портал CyberMeta. 

77-летняя стримерша получила номинацию в категории "Лучший игровой момент" на премии NNYS. Поводом стала ее яркая игра на популярной карте Dust 2 в шутере Counter-Strike 2: во время летнего стрима Ольга Ивановна в одиночку уничтожила пятерых противников. Видео с этим эпизодом быстро разошлось по соцсетям и собрало миллионы просмотров.

К стримингу пенсионерка пришла в 2021 году — после того, как внук подарил ей смартфон и показал, как работают игровые трансляции.

Сейчас за прямыми эфирами i_olga следят более 240 тысяч человек. Зрители активно поддерживают ее донатами.

