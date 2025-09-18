Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Горьковская магистраль представила карьерные возможности участникам Слёта Всемирного фестиваля молодежи

18 сентября 2025 15:38  [101] Общество
Горьковская магистраль представила карьерные возможности участникам Слёта Всемирного фестиваля молодежи

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога – филиал ОАО РЖД представила молодым людям перспективы развития карьеры в компании на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие проходит на территории Нижегородской Ярмарки с 17 по 21 сентября 2025 года.

Слёт Всемирного фестиваля молодежи – это масштабное международное мероприятие, которое объединило 2 тыс. молодых людей из России и 120 стран мира, среди которых граждане СНГ, стран Африки, Европы и Восточной Азии. Торжественное открытие слёта состоялось 18 сентября в Нижнем Новгороде.

Железнодорожники рассказывают молодым специалистам об особенностях работы в транспортной отрасли, актуальных вакансиях и перспективных будущих проектах Горьковской магистрали. Также они делятся знаниями истории и интересными фактами про железную дорогу, уделяя внимание правилам безопасного поведения на транспортной инфраструктуре.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, подобные площадки, организованные в формате прямого взаимодействия с участниками, помогают школьникам, выпускникам и молодым специалистам узнать о возможностях для трудоустройства в холдинг и дополнительных социальных гарантиях.

Помимо работы на общей площадке сотрудники Горьковской магистрали проводят персональные карьерные консультации длительностью 30  минут, помогая соискателям лучше понять перспективы развития в компании.

За несколько дней слёта участники посетят 86 мероприятий по 7 ключевым направлениям: медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, цифровизация и IT. В программе примут участие более 200 российских спикеров и порядка 60 экспертов из 39 стран мира.

Организатором Слёта Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизатор — правительство Нижегородской области, оператор — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Добавим, что Горьковская железная дорога уже не первый год реализует комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предоставляется значительная социальная, карьерная и материальная поддержка работникам до 30 лет. На сегодняшний день общая численность молодых специалистов на магистрали составляет свыше 10 тыс. человек.

