Стоимость шарлотки снизилась за год в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано снижение стоимости одного из самых популярных осенних десертов — яблочной шарлотки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале проекта Центрального банка России "Финансовая культура".
Так называемый Индекс шарлотки, рассчитываемый на основе средних цен на яблоки, муку, яйца, сахар и масло, показал снижение на три рубля или на 3,22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если в 2024 году средняя стоимость набора продуктов для шарлотки составляла 95 рублей, то в 2025 — уже 92 рубля.
Как отмечается на портале, шарлотка — это не только вкусное осеннее лакомство, но и своеобразный индикатор изменения цен на базовые продукты. Индекс позволяет наглядно отследить динамику цен в повседневной жизни.
Кроме того, пользователи сайта могут рассчитать свою персональную инфляцию, указав реальные расходы на еду, одежду, транспорт, отдых и другие категории. Это помогает понять, насколько изменились цены именно для конкретного человека, а не в среднем по стране или региону.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17%.
