19 сентября 2025 10:20  [112] Общество
Нижегородские волонтёры передали бойцам СВО 40-й внедорожник

Фото: АНО «Волонтерский центр Нижегородской области»

18 сентября в Нижнем Новгороде волонтёры торжественно передали участникам Специальной военной операции очередной внедорожник. Это уже 40-й автомобиль, собранный и переданный при поддержке Волонтёрского центра Нижегородской области и регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. Машина была приобретена по заявке нижегородских танкистов.

Церемония передачи прошла на площади Народного единства — символичном месте для всей страны, откуда в XVII веке во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским отправилось первое ополчение.

В мероприятии участвовал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артём Метелев. Он отметил, что Нижегородская область — один из лидеров добровольческого движения в России, и подчеркнул, что региональные волонтёры активно помогают не только фронту и семьям военнослужащих, но и людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, бездомным, животным. По его словам, это объединяет людей и даёт уверенность в будущем. Метелев добавил, что особенно трогательным моментом стало вручение бойцами наград волонтёрам в знак благодарности за их системную помощь.

Ключи от автомобиля были символически переданы представителям воинской части. Вместе с внедорожником на передовую направят и гуманитарный груз: маскировочные сети, одежду, медикаменты, предметы гигиены, сладости и чай.

Генеральный директор Волонтёрского центра Нижегородской области Мария Самоделкина подчеркнула, что каждая подобная акция — это не просто отчёт, а событие, за которым стоят труд и искренняя забота тысяч нижегородцев. По её словам, внедорожник уже в ближайшие дни будет выполнять важные задачи: перевозить раненых, доставлять боеприпасы и обеспечивать связь. Самоделкина добавила, что оперативность и слаженность работы волонтёров напрямую влияет на выполнение поставленных задач, ведь всё делается ради общей победы.

Желающие помочь бойцам СВО могут обратиться в центр сбора гуманитарной помощи по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, 1, либо позвонить на горячую линию 8-800-222-00-13.

Кроме того, Волонтёрский центр помогает добровольческим группам и НКО региона, доставляющим грузы в новые российские регионы, оформлять бесплатный проезд по платным трассам. С начала 2025 года этой поддержкой воспользовались около 300 раз, при этом на фронт было передано более 350 тонн гуманитарной помощи.

