80% нижегородцев считают себя счастливыми

Фото: Александр Воложанин

80% нижегородцев в той или иной степени относят себя к счастливым, выяснили специалисты сервиса SuperJob, проведя опрос среди жителей областного центра.

28% заявили, что абсолютно счастливы сейчас, еще 52% скорее ощущают себя счастливыми. Несчастными назвали себя 20% опрошенных, при этом лишь 4% дали полностью отрицательный ответ, а 16% склоняются к отрицанию.

Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (30%), чем среди мужчин (25%). Доля скорее счастливых также выше у женщин — 55% против 50% у мужчин.

Наиболее оптимистично настроены респонденты в возрасте от 35 до 45 лет: каждый третий из них сообщил, что абсолютно счастлив (34%).

Существенно влияет и уровень дохода. Среди горожан с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей доля безоговорочно счастливых достигает 32%. В группе с более низкими заработками таких 24%.

Семейное положение также коррелирует с ощущением благополучия. Среди состоящих в браке 31% чувствуют себя абсолютно счастливыми, среди не состоящих в браке — 25%. У родителей показатель полностью счастливых выше — 34% против 22% у бездетных.

