Главбух нижегородского кооператива пойдет под суд за присвоение 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Следствие установило, что 61-летняя женщина, занимавшая должность главного бухгалтера одного из потребительских кооперативов, присвоила себе свыше 2 млн рублей.
Дело находилось в производстве отдела по расследованию преступлений на территории Нижегородского района СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду. Оно было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным следователя, с января по май 2024 года бухгалтер намеренно вносила искаженные сведения в финансовую отчетность, оформляла фиктивные договоры и акты выполненных работ. Полученные средства, принадлежавшие кооперативу, переводились на ее личный расчетный счет. Ущерб организации составил 2 216 081,46 рубля.
Женщине предъявлено обвинение. Добровольно она вернула часть суммы — 490 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Согласно закону, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
