Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2025 13:28  [107] Главбух нижегородского кооператива пойдет под суд за присвоение 2 млн рублей
19 сентября 2025 12:30  [124] Жесткое ДТП с нижегородской маршруткой закончилось проверкой прокуратуры
19 сентября 2025 11:01  [166] Евгений Люлин: "Благодаря бдительности граждан почти две тысячи пьяных водителей были задержаны на проезжей части"
19 сентября 2025 09:58  [217] Смертельное ДТП с трактористом в Нижнем Новгороде: ему стало плохо за рулем
18 сентября 2025 22:04  [555] Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 20:20  [305] Следствие переквалифицировало обвинение политтехнологу Михаилу Халуге
18 сентября 2025 19:36  [278] Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 18:45  [286] Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
18 сентября 2025 17:40  [323] Предпринимательницу из Павлова заподозрили в многомиллионных взятках
18 сентября 2025 14:47  [337] Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде
Происшествия

Главбух нижегородского кооператива пойдет под суд за присвоение 2 млн рублей

19 сентября 2025 13:28  [107] Происшествия
Главбух нижегородского кооператива пойдет под суд за присвоение 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Следствие установило, что 61-летняя женщина, занимавшая должность главного бухгалтера одного из потребительских кооперативов, присвоила себе свыше 2 млн рублей.
Дело находилось в производстве отдела по расследованию преступлений на территории Нижегородского района СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду. Оно было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По данным следователя, с января по май 2024 года бухгалтер намеренно вносила искаженные сведения в финансовую отчетность, оформляла фиктивные договоры и акты выполненных работ. Полученные средства, принадлежавшие кооперативу, переводились на ее личный расчетный счет. Ущерб организации составил 2 216 081,46 рубля.

Женщине предъявлено обвинение. Добровольно она вернула часть суммы — 490 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Согласно закону, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суды Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных