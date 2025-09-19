Нижегородский фельдшер сломала ногу при мытье потолка: начата проверка

Гострудинспекция в Нижегородской области расследует несчастный случай, который произошел 18 сентября в селе Молчаново Большеболдинского района.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, фельдшер акушерского пункта во время уборки мыла потолок, стоя на столе. Пытаясь перейти на стул, женщина поскользнулась — поверхность оказалась сырой — и упала.
В результате падения женщина получила закрытый перелом бедренной кости. Трудовая инспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
