Нижегородский фельдшер сломала ногу при мытье потолка: начата проверка Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области расследует несчастный случай, который произошел 18 сентября в селе Молчаново Большеболдинского района.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, фельдшер акушерского пункта во время уборки мыла потолок, стоя на столе. Пытаясь перейти на стул, женщина поскользнулась — поверхность оказалась сырой — и упала.

В результате падения женщина получила закрытый перелом бедренной кости. Трудовая инспекция устанавливает обстоятельства происшествия.