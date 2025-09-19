Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Происшествия

Нижегородский фельдшер сломала ногу при мытье потолка: начата проверка

19 сентября 2025 18:44
Нижегородский фельдшер сломала ногу при мытье потолка: начата проверка

Гострудинспекция в Нижегородской области расследует несчастный случай, который произошел 18 сентября в селе Молчаново Большеболдинского района.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, фельдшер акушерского пункта во время уборки мыла потолок, стоя на столе. Пытаясь перейти на стул, женщина поскользнулась — поверхность оказалась сырой — и упала.

В результате падения женщина получила закрытый перелом бедренной кости. Трудовая инспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

