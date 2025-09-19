Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

"Кузница кадров для страны": Президентская академия отметила 15-летие

19 сентября 2025 13:03  [114] Общество
Кузница кадров для страны: Президентская академия отметила 15-летие

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Президентская академия отметила 15-летие со дня основания. С юбилеем коллектив вуза, студентов, аспирантов и выпускников поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что за годы работы Академия стала одним из ведущих центров подготовки управленческих кадров, востребованных во власти, бизнесе, науке и в общественной сфере. Он подчеркнул значимость проектов, реализуемых на базе вуза, таких как "Россия — страна возможностей", "Школа губернаторов", "Школа мэров", а также вклад Академии в развитие программы "Время героев". Путин пожелал студентам, преподавателям и выпускникам здоровья и успехов.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в своём обращении подчеркнул, что главная ценность вуза — это люди: "Наши успехи создают студенты, которые проявляют инициативу и смело смотрят в будущее, преподаватели и сотрудники, которые делятся своими знаниями, опытом и поддержкой, а также выпускники, которые уже вносят свой весомый вклад в развитие государства и общества".

Приветствие направил и депутат Госдумы Артём Кавинов, который сам окончил НИУ. Он назвал Академию "кузницей кадров" для власти, бизнеса и гражданского общества, выразил благодарность преподавателям Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС и пожелал студентам успехов и ярких достижений.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева напомнила, что указ о создании вуза был подписан Владимиром Путиным 20 сентября 2010 года.

"Свой юбилей Академия встречает на подъёме. По итогам приемной кампании-2025 количество абитуриентов выросло на 20%, а конкурс на бюджет составил около 18 человек на место. В нашем филиале число заявлений увеличилось почти на 50%", - подчеркнула Екатерина Лебедева.

В честь юбилея в НИУ Президентской академии прошли праздничные мероприятия: фотовыставки, квизы, ярмарка студенческих объединений. Гости и студенты могли оставить поздравления на "Дереве желаний" и поучаствовать в росписи макета фасада здания.

Теги:
Образование РАНХиГС Юбилеи и праздники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных