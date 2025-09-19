Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
19 сентября 2025 14:53  [103] Общество
Готовность моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде достигла 30%

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Готовность моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде достигла 30%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

По данным учреждения, на объекте выполнены работы по устройству свайных фундаментов опор пешеходного моста, продолжается формирование каркасов ростверков. После набора нормативной прочности бетона ростверков планируется перейти к монтажу металлических конструкций.

Также уточняется, что укрепление склонов ведется за счет строительства подпорных стен и устройства нагельных полей; готовность этих работ превышает 75%.

Параллельно идет устройство второй половины железобетонных конструкций пешеходного тоннеля. Выполнен железобетонный лоток, продолжаются армирование и бетонирование стен. После достижения бетоном прочности подрядчик приступит к устройству перекрытия тоннеля. В целом по тоннелю выполнено порядка 52% работ.

Напомним, прежний мост через Почаинский овраг признали аварийным летом 2024 года, в связи с чем его демонтировали

Сообщалось, что переправу планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2025 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных