Фото:
Готовность моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде достигла 30%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".
По данным учреждения, на объекте выполнены работы по устройству свайных фундаментов опор пешеходного моста, продолжается формирование каркасов ростверков. После набора нормативной прочности бетона ростверков планируется перейти к монтажу металлических конструкций.
Также уточняется, что укрепление склонов ведется за счет строительства подпорных стен и устройства нагельных полей; готовность этих работ превышает 75%.
Параллельно идет устройство второй половины железобетонных конструкций пешеходного тоннеля. Выполнен железобетонный лоток, продолжаются армирование и бетонирование стен. После достижения бетоном прочности подрядчик приступит к устройству перекрытия тоннеля. В целом по тоннелю выполнено порядка 52% работ.
Напомним, прежний мост через Почаинский овраг признали аварийным летом 2024 года, в связи с чем его демонтировали.
Сообщалось, что переправу планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+