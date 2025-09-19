15 соглашений о сотрудничестве подписали на форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 1 300 участников собрал в Нижнем Новгороде III Международный форум ОЭЗ-2025, прошедший 18 сентября. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Очное участие приняли около 600 представителей особых экономических зон России, федеральных и региональных органов власти, деловых объединений из регионов страны и более чем 10 зарубежных государств. Еще порядка 700 человек подключились к онлайн-трансляции.

На четырех панельных сессиях в течение дня обсуждались нормативная база преференциальных территорий и пути ее оптимизации, бизнес-модели и инновационная инфраструктура ОЭЗ, низкоуглеродное развитие промышленных площадок, а также международное сотрудничество в формате особых экономических зон.

Заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин сообщил о готовящихся корректировках правил: территории смогут расширяться под запросы крупных инвесторов, а для резидентов вводятся более гибкие требования к вложению средств.

"Мы стремимся сделать правила более предсказуемыми и гибкими. Для крупных инвесторов важно, чтобы площадка была доступна сразу, а для управляющих компаний — чтобы инфраструктура могла подводиться без лишней бюрократии. Новые нормы учитывают оба этих запроса", — отметил он.

На пленарной сессии говорили о развитии института ОЭЗ, перспективах его совершенствования и ориентирах интеграции в международное экономическое пространство. В дискуссии участвовали заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин, заместитель директора секретариата Китайского центра кооперации в ОЭЗ стран БРИКС Фан Ючжин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, технический директор УК ОЭЗ "Синд" (Пакистан) Фарид Ахмед Шейх, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по международным делам Мария Бутина и генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Андрей Саносян подчеркнул, что ОЭЗ — это не только налоговые преференции и готовая инфраструктура, но и клиентоориентированные команды, готовые оперативно помогать инвесторам. Он отдельно выделил важность цифровых сервисов для удобства бизнеса и скорости решений, а автоматизацию производств назвал оптимальным ответом на кадровый дефицит.

Мария Бутина отметила, что ОЭЗ открывают новые возможности для международных деловых связей, а использование их потенциала как инструмента таможенного упрощения лишь набирает динамику.

О перспективах кооперации в формате БРИКС рассказала заместитель директора секретариата Китайского центра кооперации в ОЭЗ стран БРИКС Фан Ицзюнь. Она подчеркнула значимость цифровых решений для упрощения взаимодействия с инвесторами и положительно оценила внедрение в России платформы Single Window "Единое окно для сопровождения инвестора".

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, за два десятилетия механизм особых экономических зон зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций и территориального развития. "Сегодня мы видим, что Россия становится частью глобальной кооперации в этой сфере, а интерес международных партнеров лишь усиливается", — подчеркнул он.

В рамках форума подписано 15 соглашений о сотрудничестве между агентствами развития, особыми экономическими зонами и общественными организациями, включая зарубежные структуры.