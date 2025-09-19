Сестры Аверины рассказали на Слете ВФМ, как строить карьеру и сохранять границы Общество

Фото: Общество "Знание"

Призёры Олимпийских игр, многократные чемпионки мира и Европы, лекторы общества "Знание" Дина и Арина Аверины, а также председатель АССК России, депутат Народного Совета ДНР, кавалер медали "За отвагу", чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владимир Минеев встретились с участниками Слёта Всемирного фестиваля молодёжи (12+) в Нижнем Новгороде. В формате ток-шоу они поделились опытом спортивной карьеры, выхода в медийное пространство и важности выстраивания личных границ.

Мероприятие состоялось 19 сентября в лектории общества "Знание" при поддержке Росмолодёжи, правительства Нижегородской области и Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Его проведение организовано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Утро началось с зарядки, которую для участников провели Аверины. Спортсменки вспомнили, как ещё в школьные годы начали делать дополнительные упражнения в середине дня, а после занятий отправлялись в зал. По их словам, такая привычка заряжает энергией и делает день более продуктивным. Они посоветовали начинать с пары тренировок в неделю, постепенно увеличивая их количество.

Рассказывая о профессиональном спорте, Дина и Арина отметили, что главное — стремиться к идеальному выполнению упражнений. По их мнению, закрепление ошибок мешает прогрессу, поэтому важно учиться делать всё правильно с первого раза.

Темой ток-шоу стала медийность спортсменов и формирование личного бренда. Аверины признались, что всегда сами вели свои аккаунты в соцсетях, чтобы передавать эмоции от выступлений. При этом они подчёркивают важность разграничения личной и публичной жизни.

По словам сестёр, во время спортивной карьеры они старались быть более закрытыми, чтобы не отвлекаться от тренировок. С ростом популярности появилось множество предложений от СМИ и брендов, но приоритетом оставалась спортивная деятельность. После завершения карьеры стало сложнее — теперь приходится делиться моментами из повседневной жизни, что требует постоянного внимания и усилий. Они подчеркнули, что важно уметь выстраивать личные границы и не терять себя в публичности.

В обсуждении также принял участие Владимир Минеев — председатель АССК России, депутат Народного Совета ДНР, чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Он поделился своими принципами построения медийного образа. По его словам, сначала нужно понимать общественное мнение в своей сфере, затем — добиваться результатов, которые заявят о тебе. Также важно уметь реагировать на критику и показывать, что спорт — это не только победы, но и преодоление трудностей.

Минеев отметил, что спортивный бренд может стать важным социальным инструментом. По его мнению, после завершения карьеры важно уметь направить накопленный капитал в новое русло.

Слёт Всемирного фестиваля молодёжи проходит с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Это первый в современной истории фестиваль, организованный по поручению президента России. Общество "Знание" представляет на нём просветительскую программу и специальные форматы, рассказывающие о достижениях страны.