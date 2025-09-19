Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Политика

Сергей Лавров отметил значимость Слета ВМФ для дружбы между народами

19 сентября 2025 15:54
Сергей Лавров отметил значимость Слета ВМФ для дружбы между народами

Фото: Александр Воложанин

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров направил приветственное обращение к участникам и организаторам Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+), проходящего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Министр отметил, что несмотря на непростую международную обстановку, Россия по-прежнему остаётся страной, открытой для диалога и сотрудничества с другими государствами. По его словам, подобные мероприятия способствуют укреплению доверия и дружбы между народами.

Сергей Лавров подчеркнул, что участники Слета уже проявили себя в различных сферах — от государственного управления и предпринимательства до науки и спорта. При этом они продолжают стремиться к новым достижениям, демонстрируя активную жизненную позицию и целеустремлённость.

Министр выразил благодарность Федеральному агентству по делам молодёжи, правительству Нижегородской области, а также дирекции фестиваля за высокий уровень организации мероприятия.

"Хотел бы ещё раз пожелать всем вам новых творческих успехов. Продолжайте ставить перед собой амбициозные задачи, что называется, дерзайте. Всё у вас обязательно получится", — отметил Лавров в завершение своего обращения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие IT-кампуса "Неймарк".

