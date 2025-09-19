Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полицейские нашли пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего подростка

20 сентября 2025 15:10  [139] Происшествия
Полицейские нашли пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего подростка

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Новгорода установили местонахождение 14-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ ВМД по региону.

Напомним, подросток пропал 8 сентября. В тот день он ушёл из школы на улице Веденяпина и домой не вернулся. Его мать обратилась в полицию Автозаводского района с заявлением о пропаже.

Мальчика нашли оперативники вечером 19 сентября. Его доставили в отдел полиции, где передали законному представителю. По информации правоохранителей, угрозы жизни и здоровью мальчика нет. 

Ранее нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

