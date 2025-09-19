Полицейские нашли пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего подростка

Фото:
Сотрудники уголовного розыска Нижнего Новгорода установили местонахождение 14-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ ВМД по региону.
Напомним, подросток пропал 8 сентября. В тот день он ушёл из школы на улице Веденяпина и домой не вернулся. Его мать обратилась в полицию Автозаводского района с заявлением о пропаже.
Мальчика нашли оперативники вечером 19 сентября. Его доставили в отдел полиции, где передали законному представителю. По информации правоохранителей, угрозы жизни и здоровью мальчика нет.
