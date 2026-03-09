Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Происшествия

Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство

09 марта 2026 14:36
Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство

В Ардатове возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа. Фигурантом стал 35‑летний житель Арзамаса, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 

По данным полиции, осенью прошлого года мужчина оформил на своё имя дебетовую карту одного из банков, а затем передал её вместе с реквизитами и пин‑кодом неизвестному. Тем самым он дал возможность использовать счет для незаконных операций.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что передача своих банковских карт другим людям — это уголовно наказуемое деяние. Такие карты нередко используют для вывода и обналичивания похищенных денег.  

Ранее сообщалось, что с июля 2025 года нижегородские полицейские возбудили 140 дел о дропперстве. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ардатовский район Мошенничество Уголовное дело
