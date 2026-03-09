Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство Происшествия

В Ардатове возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа. Фигурантом стал 35‑летний житель Арзамаса, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, осенью прошлого года мужчина оформил на своё имя дебетовую карту одного из банков, а затем передал её вместе с реквизитами и пин‑кодом неизвестному. Тем самым он дал возможность использовать счет для незаконных операций.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что передача своих банковских карт другим людям — это уголовно наказуемое деяние. Такие карты нередко используют для вывода и обналичивания похищенных денег.

Ранее сообщалось, что с июля 2025 года нижегородские полицейские возбудили 140 дел о дропперстве.