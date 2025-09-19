Нижний Новгород присоединился к мировому рекорду: компания Эн+ провела крупнейшую экоакцию в рамках проекта "360" Общество

Фото: С. Досталев

Нижний Новгород стал частью крупнейшей в истории России экологической акции по уборке прибрежных территорий. На берегу реки Ока в Ленинском районе местные жители присоединились к юбилейному мероприятию экологического проекта «360» компании Эн+, которое одновременно прошло на 30 локациях в пяти регионах страны — Нижегородской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Красноярском крае и Иркутской области.

Инициатором проекта «360» в 2011 году выступил основатель компании Эн+ Олег Дерипаска, предложивший простую идею: каждый человек может сделать планету чище, потратив 360 минут своего личного времени на заботу об окружающей среде. Сегодня, спустя 15 лет, эта идея объединяет тысячи людей по всей стране.

Так, благодаря участию более 3500 волонтёров по всей России, включая жителей Нижнего Новгорода, был установлен национальный и мировой рекорд «Самая масштабная одновременная уборка прибрежных территорий в населённых пунктах различных регионов России». Это достижение официально подтверждено экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и занесено в Реестр рекордов России.

«Акция «360» по очистке береговых зон играет важную роль в сохранении экологического баланса водоемов. Это не просто уборка мусора, это вклад каждого из нас в сохранение водных ресурсов и здоровья будущих поколений», – отметил и.о. генерального директора «Эн+ Тепло Волга» филиал «Нижегородский» Михаил Ефимов.

Участники акции получили необходимую экипировку, инвентарь, а также приняли участие в мастер-классах: провели анализ воды в реке Ока и питьевой воды вместе с экологом Всероссийского общества охраны природы, переработали пластиковые крышки и изготовили разные изделия из пластиковых отходов вместе с победителями грантового конкурса «Города со знаком плюс» компании Эн+ - активистами агентства развития детской и молодежной проектной деятельности и реализации инициатив «Диада».

Количество участников акции «360» увеличивается с каждым годом. В этом году к волонтерам Эн+ присоединились неравнодушные нижегородцы, многие пришли с детьми, демонстрируя пример ответственного отношения к сохранению чистоты окружающей среды.

«Самое важное – это чистые берега нашей Оки. Этого удалось добиться совместными усилиями нижегородцев, которые продемонстрировали настоящий пример ответственного и бережного отношения к природе. Радует, что участие в таких акциях для многих наших жителей стало доброй традицией, и число нижегородцев, активно участвующих в благоустройстве родного Нижнего Новгорода, год от года растет», – поделился заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов.

Во время акции «360» на благоустроенном по приоритетному национальному проекту «Инфраструктура для жизни» берегу Оки экологи вместе с волонтерами Эн+ и нижегородцами высадили саженцы сосны.

«Экологическая аллея «360» стала символом бережного отношения к природе и важным вкладом в будущее нашего региона. Высаженные здесь сосны будут украшать берег Оки, обогащая атмосферу чистым воздухом, создавая комфортные условия для местной природы», — подчеркнул заместитель председателя Нижегородского отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Архипов.

Представитель международного агентства подтвердил регистрацию достижений в категории «Official Excellence – Официальное Превосходство». Это высшая форма признания в системе международных рекордов, присваиваемая достижениям, которые значительно превосходят существующие мировые стандарты.

«Этот день войдёт в историю как доказательство того, что экология способна объединить тысячи людей ради великой цели. Мы не просто фиксируем рекорды — мы фиксируем переломные моменты. Рекорд компании Эн+ стал новым ориентиром экологического сознания в масштабах целой страны», – сказал глава Международной Книги Рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России Владислав Копылов.