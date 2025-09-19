Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Спорт

Эстафета на призы "Нижегородской правды" прошла в Нижнем Новгороде

21 сентября 2025 14:06
Эстафета на призы Нижегородской правды прошла в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, организованная правительством Нижегородской области и газетой "Нижегородская правда".

Как сообщает pravda-nn.ru, в этом году мероприятие прошло в 76-й раз под эгидой региональных властей и в 99-й раз со стороны издания. Следующий забег, запланированный на осень 2026 года, станет юбилейным — сотым.

Соревнования были приурочены ко Всероссийскому дню бега и собрали команды из разных уголков Нижегородской области. В эстафете приняли участие 167 команд, включая школьников, студентов, представителей спортивных клубов и трудовых коллективов.

Забег проходил в районе стадиона "Нижний Новгород". Участники соревновались в различных возрастных и профессиональных категориях, демонстрируя не только спортивную подготовку, но и командный дух.

Победителей и призёров поздравили и наградили почётные гости мероприятия. Среди них — олимпийская чемпионка 2004 года в метании диска, председатель Федерации лёгкой атлетики Нижегородской области Наталья Садова, заместитель министра спорта региона Владимир Холопов, главный редактор "Нижегородской правды" Лариса Авдеева и начальник управления по производству и распространению печатных СМИ областного информационного центра Михаил Быков.

Ранее сообщалось, что нижегородские тайбоксеры завоевали 12 медалей на первенстве мира в Абу-Даби.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

