Эстафета на призы "Нижегородской правды" прошла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, организованная правительством Нижегородской области и газетой "Нижегородская правда".
Как сообщает pravda-nn.ru, в этом году мероприятие прошло в 76-й раз под эгидой региональных властей и в 99-й раз со стороны издания. Следующий забег, запланированный на осень 2026 года, станет юбилейным — сотым.
Соревнования были приурочены ко Всероссийскому дню бега и собрали команды из разных уголков Нижегородской области. В эстафете приняли участие 167 команд, включая школьников, студентов, представителей спортивных клубов и трудовых коллективов.
Забег проходил в районе стадиона "Нижний Новгород". Участники соревновались в различных возрастных и профессиональных категориях, демонстрируя не только спортивную подготовку, но и командный дух.
Победителей и призёров поздравили и наградили почётные гости мероприятия. Среди них — олимпийская чемпионка 2004 года в метании диска, председатель Федерации лёгкой атлетики Нижегородской области Наталья Садова, заместитель министра спорта региона Владимир Холопов, главный редактор "Нижегородской правды" Лариса Авдеева и начальник управления по производству и распространению печатных СМИ областного информационного центра Михаил Быков.
