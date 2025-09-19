Главный трофей Суперкубка по футзалу показали в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России по женскому футболу в котором сойдутся два сильнейших клуба страны — "Норманочка" и "Кристалл".
Встреча пройдет 21 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе "Мещерский". Начало игры запланировано на 19:00 (12+).
Как сообщили в телеграм-канале нижегородской команды, в преддверии поединка главный трофей турнира был сфотографирован на фоне знаковых мест города, включая набережные, памятники и архитектурные объекты.
Ожидается, что матч вызовет большой интерес у болельщиков, ведь обе команды имеют богатую историю и неоднократно становились призёрами различных соревнований.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин направил поздравление нижегородской "Норманочке" в связи с успешным выступлением на Кубке мира.
