Водитель трамвая из Нижнего Новгорода вышла в финал конкурса "Второй старт"

Фото: Кира Мишина

Евгения Фролова, водитель трамвая из Нижнего Новгорода, представит регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации "Второй старт". Мероприятие пройдет в Самаре 3-4 октября в рамках нацпроекта "Кадры".

Конкурс организован Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с правительством Самарской области. В номинации участвуют специалисты, сменившие профессию и прошедшие переобучение по рабочим специальностям.

Евгения Фролова стала победителем регионального этапа, представляя компанию ООО "Экологические проекты". В финале ей предстоит выполнить практическое задание — представить видео-визитку, в которой участники демонстрируют свои профессиональные навыки, достижения и особенности новой профессии.

С 17 по 29 сентября проходит народное голосование, в котором каждый желающий может поддержать финалистов. Проголосовать можно на портале 2s.vcot.info, авторизовавшись на сайте. Разрешается выбрать до трёх конкурсантов.

Победители конкурса получат денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

