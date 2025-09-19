Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2025 13:59  [42] 20 млн рублей выделили на охрану объектов общественного транспорта
22 сентября 2025 13:46  [67] Перенесшая онкологию молодежь поборолась за Кубок Победителей
22 сентября 2025 13:40  [98] Горячая линия по вопросам отопления заработает в Нижнем Новгороде 23 сентября
22 сентября 2025 13:00  [97] Водитель трамвая из Нижнего Новгорода вышла в финал конкурса "Второй старт"
22 сентября 2025 12:50  [122] Нижегородцам дадут сертификат для покупок на маркетплейсах за биометрию в МФЦ
22 сентября 2025 11:08  [170] Штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах предложили повысить
22 сентября 2025 10:59  [348] Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом в верхней части города
22 сентября 2025 10:28  [214] Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова
22 сентября 2025 10:04  [199] Нижегородский филиал "Т Плюс" приступил к подаче тепла в Дзержинске
22 сентября 2025 09:39  [306] Циклон принесет в Нижегородскую область ливни и мокрый снег
Общество

Водитель трамвая из Нижнего Новгорода вышла в финал конкурса "Второй старт"

22 сентября 2025 13:00  [97] Общество
Водитель трамвая из Нижнего Новгорода вышла в финал конкурса Второй старт

Фото: Кира Мишина

Евгения Фролова, водитель трамвая из Нижнего Новгорода, представит регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации "Второй старт". Мероприятие пройдет в Самаре 3-4 октября в рамках нацпроекта "Кадры".

Конкурс организован Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с правительством Самарской области. В номинации участвуют специалисты, сменившие профессию и прошедшие переобучение по рабочим специальностям.

Евгения Фролова стала победителем регионального этапа, представляя компанию ООО "Экологические проекты". В финале ей предстоит выполнить практическое задание — представить видео-визитку, в которой участники демонстрируют свои профессиональные навыки, достижения и особенности новой профессии.

С 17 по 29 сентября проходит народное голосование, в котором каждый желающий может поддержать финалистов. Проголосовать можно на портале 2s.vcot.info, авторизовавшись на сайте. Разрешается выбрать до трёх конкурсантов.

Победители конкурса получат денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

Ранее сообщалось, что нижегородка Надежда Степанова стала лучшей швеей России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Общественный транспорт Травмай
Поделиться:
Новости по теме
10 сентября 2025 17:23  [558] Нижегородский конструктор "Печка Емели" победил на всероссийском конкурсе
02 сентября 2025 10:47  [555] Два медика из Нижегородской области признаны лучшими в России
29 августа 2025 16:12  [683] Многодетная семья Ежовых из Арзамаса стала одним из победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2025"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных