Последние новости рубрики Афиша
22 сентября 2025 13:29  [74] Летопись нижегородской архитектуры представили в нижегородском Заксобрании
22 сентября 2025 13:25  [103] Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее
19 сентября 2025 10:53  [414] Выставка о героях тыла открылась в Павлове
17 сентября 2025 20:37  [615] Три дня живой музыки: фестиваль "Осень в Швейцарии" соберет поклонников джаза
17 сентября 2025 08:00  [483] Театральный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября
16 сентября 2025 15:28  [419] Фестиваль "Мелодии победной весны" стартует в Нижнем Новгороде 21 сентября
11 сентября 2025 17:36  [565] Семейный день здоровья пройдет на территории Артемовских лугов
08 сентября 2025 17:57  [704] Самый большой в мире кокошник покажут на спектакле в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 15:22  [638] В Нижегородской области пройдет фестиваль "У Семеновых ворот гости встали в хоровод"
30 августа 2025 13:54  [879] Новый театральный сезон стартовал в Нижнем Новгороде
Афиша

Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее

22 сентября 2025 13:25  [103] Афиша
Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее

Фото: Кира Мишина

Лекция "Сценарии будущего и антиутопия: как избежать мрачного будущего предсказанного в книгах и фильмах?" (12+) пройдет в Нижнем Новгороде 23 сентября. Об этом сообщили организаторы.

Ожидается выступление футуриста, исследователя фантастки Сергея Шикарева и кандидата технических наук, зампредседателя нижегородского правительства Екатерины Солнцевой.

Пришедшие узнают, где проходит граница между научным прогрессом и моральной ответственностью, способен ли научный прогноз стать мостом между поколениями и может ли ИИ создавать искусство, несмотря на отсутствие эмоций. У слушателей будет возможность задать вопросы спикерам.

Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации.

ИИ Книги Наука
