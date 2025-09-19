Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее Афиша

Фото: Кира Мишина

Лекция "Сценарии будущего и антиутопия: как избежать мрачного будущего предсказанного в книгах и фильмах?" (12+) пройдет в Нижнем Новгороде 23 сентября. Об этом сообщили организаторы.

Ожидается выступление футуриста, исследователя фантастки Сергея Шикарева и кандидата технических наук, зампредседателя нижегородского правительства Екатерины Солнцевой.

Пришедшие узнают, где проходит граница между научным прогрессом и моральной ответственностью, способен ли научный прогноз стать мостом между поколениями и может ли ИИ создавать искусство, несмотря на отсутствие эмоций. У слушателей будет возможность задать вопросы спикерам.

Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации.