Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее

Фото:
Лекция "Сценарии будущего и антиутопия: как избежать мрачного будущего предсказанного в книгах и фильмах?" (12+) пройдет в Нижнем Новгороде 23 сентября. Об этом сообщили организаторы.
Ожидается выступление футуриста, исследователя фантастки Сергея Шикарева и кандидата технических наук, зампредседателя нижегородского правительства Екатерины Солнцевой.
Пришедшие узнают, где проходит граница между научным прогрессом и моральной ответственностью, способен ли научный прогноз стать мостом между поколениями и может ли ИИ создавать искусство, несмотря на отсутствие эмоций. У слушателей будет возможность задать вопросы спикерам.
Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+