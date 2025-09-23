Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде сотрудница телекоммуникационной компании лишилась крупной суммы после общения с телефонными аферистами. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

39-летняя женщина обратилась в отдел полиции № 5 с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что на протяжении двух дней ей звонили через новый мессенджер неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур.

Под предлогом отмены сомнительной банковской операции и необходимости задекларировать средства собеседники убедили женщину снять со счета 4 млн рублей. Эти деньги она сложила в черный пакет и передала незнакомцу у дома на улице Нижне-Печерской.

На следующий день потерпевшая вновь получила звонок и, следуя инструкциям мошенников, через банкоматы в торговом центре перевела оставшиеся накопления — еще 6 млн рублей — на счета, указанные злоумышленниками.

В итоге общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородец снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов.