Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудница телекоммуникационной компании лишилась крупной суммы после общения с телефонными аферистами. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
39-летняя женщина обратилась в отдел полиции № 5 с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что на протяжении двух дней ей звонили через новый мессенджер неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур.
Под предлогом отмены сомнительной банковской операции и необходимости задекларировать средства собеседники убедили женщину снять со счета 4 млн рублей. Эти деньги она сложила в черный пакет и передала незнакомцу у дома на улице Нижне-Печерской.
На следующий день потерпевшая вновь получила звонок и, следуя инструкциям мошенников, через банкоматы в торговом центре перевела оставшиеся накопления — еще 6 млн рублей — на счета, указанные злоумышленниками.
В итоге общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
