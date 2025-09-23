Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 сентября 2025 10:55Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
22 сентября 2025 15:28"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре
22 сентября 2025 12:10Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге
22 сентября 2025 11:49Нижегородская полиция разыскивает 678 пропавших без вести граждан
22 сентября 2025 11:16Полиция задержала нижегородца за серию краж в нижегородских ТЦ
22 сентября 2025 10:46Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
22 сентября 2025 09:23Гибель подростка в ДТП под Арзамасом закончилась проверкой прокуратуры
21 сентября 2025 18:53Мотоциклист погиб, столкнувшись с бензовозом под Арзамасом
21 сентября 2025 16:02Бастрыкин заинтересовался аварийными домами в Нижнем Новгороде
Происшествия

Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей

23 сентября 2025 10:55 Происшествия
Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде сотрудница телекоммуникационной компании лишилась крупной суммы после общения с телефонными аферистами. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

39-летняя женщина обратилась в отдел полиции № 5 с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что на протяжении двух дней ей звонили через новый мессенджер неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур.

Под предлогом отмены сомнительной банковской операции и необходимости задекларировать средства собеседники убедили женщину снять со счета 4 млн рублей. Эти деньги она сложила в черный пакет и передала незнакомцу у дома на улице Нижне-Печерской.

На следующий день потерпевшая вновь получила звонок и, следуя инструкциям мошенников, через банкоматы в торговом центре перевела оставшиеся накопления — еще 6 млн рублей — на счета, указанные злоумышленниками.

В итоге общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". 

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородец снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Полиция Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
21 сентября 2025 15:25Аферисты от имени нижегородской ТПП просят денег у предпринимателей
18 сентября 2025 17:29Нижегородцев предупредили об активизации в интернете трафферов
15 сентября 2025 12:43Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенничества с участием "школьных психологов"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных