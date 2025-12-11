Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Долги по зарплате нижегородским строителям обернулись уголовным делом

11 декабря 2025 10:46 Происшествия
Долги по зарплате нижегородским строителям обернулись уголовным делом

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против строительной фирмы, которая на протяжении нескольких месяцев не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Расследование началось после прокурорской проверки, проведённой по поступившим жалобам. Следователи Выксунского межрайонного отдела возбудили дело по статье 145.1 УК РФ о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По данным следствия, работодатель на протяжении более двух месяцев не выплачивал сотрудникам положенные суммы в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 250 тысяч рублей.

При этом установлено, что у руководства компании была реальная возможность рассчитаться с людьми, однако полученные предприятием средства направлялись на иные хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным.

В рамках расследования уголовного дела следователи намерены принять весь комплекс мер, направленных на полное погашение задолженности перед работниками.

Ранее сообщалось, что более 89 млн рублей задолжало ООО "Нижавтодорстрой" своим сотрудникам.

Теги:
Долги Зарплата СК
Главная  |  Архив  |  2025
Архив
