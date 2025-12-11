Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Дзержинске Происшествия

Фото: "ДТП и ЧП Дзержинск" / VK

В центре Дзержинска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Авария случилась на перекрёстке улиц Грибоедова и Победы. Информация о происшествии появилась в сообществе "ДТП и ЧП Дзержинск" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, машина скорой помощи ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. Водитель не убедился, что другие участники движения уступают дорогу.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Травмы получили два фельдшера, водитель автомобиля Kia Rio и ребёнок, находившийся в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что глава Реутова впал в кому после аварии в Нижегородской области.