Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Дзержинске

В центре Дзержинска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Авария случилась на перекрёстке улиц Грибоедова и Победы. Информация о происшествии появилась в сообществе "ДТП и ЧП Дзержинск" во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, машина скорой помощи ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. Водитель не убедился, что другие участники движения уступают дорогу.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Травмы получили два фельдшера, водитель автомобиля Kia Rio и ребёнок, находившийся в машине скорой помощи.
