Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне

12 декабря 2025 07:11
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне. Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области. 

Авария произошла на 4 км автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер около 20:40 11 декабря. Автобус "ПАЗ" с двумя сотрудниками предприятия в салоне врезался в автомобиль "УАЗ". 

Судя по видео, размещенному в соцсетях, "УАЗ" сильно покорежило сзади, а автобус вылетел на обочину. 

В результате столкновения в больницу доставлены водитель и пассажир "УАЗа" и два пассажира автобуса. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Дзержинске. Скорая помощь мчала по городу химиков с включенными сиреной и маячками. Один автомобиль пропустил ее, другой нет. Из-за чего произошло столкновение (есть видео). Пострадали пять человек. Полиция завела три административных дела

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных