Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне. Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла на 4 км автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер около 20:40 11 декабря. Автобус "ПАЗ" с двумя сотрудниками предприятия в салоне врезался в автомобиль "УАЗ".

Судя по видео, размещенному в соцсетях, "УАЗ" сильно покорежило сзади, а автобус вылетел на обочину.

В результате столкновения в больницу доставлены водитель и пассажир "УАЗа" и два пассажира автобуса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

