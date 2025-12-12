Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне. Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла на 4 км автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер около 20:40 11 декабря. Автобус "ПАЗ" с двумя сотрудниками предприятия в салоне врезался в автомобиль "УАЗ".
Судя по видео, размещенному в соцсетях, "УАЗ" сильно покорежило сзади, а автобус вылетел на обочину.
В результате столкновения в больницу доставлены водитель и пассажир "УАЗа" и два пассажира автобуса.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Дзержинске. Скорая помощь мчала по городу химиков с включенными сиреной и маячками. Один автомобиль пропустил ее, другой нет. Из-за чего произошло столкновение (есть видео). Пострадали пять человек. Полиция завела три административных дела.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+