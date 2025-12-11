Три административных дела завели после ДТП со скорой в Дзержинске Происшествия

Фото: "ДТП и ЧП Дзержинск"/ VK

В Госавтоинспекции уточнили подробности ДТП с участием автомобиля скорой помощи, произошедшего в Дзержинске 11 декабря.

По предварительной информации, около 9:50 скорая ехала по улице Грибоедова в сторону проспекта Циолковского. У машины были включены проблесковые маячки и сирена. На перекрёстке с регулируемым светофором произошло столкновение с автомобилем марки Kia.

В результате аварии пострадали пять человек. В больницу доставили 34-летнюю женщину, управлявшую легковушкой, её 3-летнего ребёнка, а также троих медиков, находившихся в скорой помощи.

К счастью, ребёнок, которого везли медики, не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Уже составлены административные протоколы по трем статьям: за непредоставление преимущества машине со спецсигналами, за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью, и за нарушение правил использования ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в этом ДТП медики не получат страховые выплаты, так как не состояли в профсоюзе.

Также было опубликовано видео с моментом аварии.