Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам

72-летняя нижегородка продала квартиру и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По словам потерпевшей, в начале августа 2025 года ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сайта "Госуслуги". Он сообщил, что аккаунт женщины якобы был взломан. Вскоре с ней связались "представители Росфинмониторинга", которые убедили ее в необходимости отмены "сомнительной банковской операции".
Злоумышленники действовали поэтапно. В течение месяца пенсионерке звонили различные лжеспециалисты, в том числе псевдосиловики. Под их давлением женщина продала свою квартиру за 6,6 млн рублей и передала деньги "на хранение" мужчине, который приехал к ней лично. Позднее она также перевела свои личные накопления — более 1,1 млн рублей — на указанные счета и мобильные номера.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.
