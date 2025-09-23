"Т Плюс" начала подавать тепло в Кстовском районе Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

В соответствии с постановлением главы местного самоуправления энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» с 23 сентября начали подачу тепла учреждениям социальной сферы и жилищному фонду Кстовского района.

Подключение отопления многоквартирных домов будет производиться по заявкам управляющих компаний при наличии паспортов готовности объектов к отопительному сезону. Процесс подключения тепла займёт несколько дней.

«Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети полностью готовы к подаче отопления в городе и сельских населённых пунктах района. В летнюю ремонтную кампании мы сделали всё необходимое, чтобы зимой в домах кстовчан было тепло и комфортно», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

При подготовке к отопительному сезону специалисты «Т Плюс» в соответствии с календарным планом работ провели планово-профилактические ремонты оборудования Новогорьковской ТЭЦ, котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. В текущем году «Т Плюс» заменила в Кстовском районе 5 км тепловых сетей.