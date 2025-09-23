Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

"Т Плюс" начала подавать тепло в Кстовском районе

23 сентября 2025 11:30 Общество
Т Плюс начала подавать тепло в Кстовском районе

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

В соответствии с постановлением главы местного самоуправления энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» с 23 сентября начали подачу тепла учреждениям социальной сферы и жилищному фонду Кстовского района.

Подключение отопления многоквартирных домов будет производиться по заявкам управляющих компаний при наличии паспортов готовности объектов к отопительному сезону. Процесс подключения тепла займёт несколько дней.

«Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети полностью готовы к подаче отопления в городе и сельских населённых пунктах района. В летнюю ремонтную кампании мы сделали всё необходимое, чтобы зимой в домах кстовчан было тепло и комфортно», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

При подготовке к отопительному сезону специалисты «Т Плюс» в соответствии с календарным планом работ провели планово-профилактические ремонты оборудования Новогорьковской ТЭЦ, котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. В текущем году «Т Плюс» заменила в Кстовском районе 5 км тепловых сетей.

Теги:
"Т Плюс" Отопительный сезон Теплоснабжение
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных