Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2025 10:40Власти представили нижегородцам проект обновления квартала на улице Гоголя
24 сентября 2025 10:22Два рейса в Сочи задерживаются в нижегородском аэропорту 24 сентября
24 сентября 2025 10:08Нижегородцам рассказали, как обстоят дела с бензином на станции скорой помощи
24 сентября 2025 09:49Водителей предупредили об учениях на трассе "Поветлужье" в Нижегородской области
24 сентября 2025 09:17Тепло дали в 35% многоквартирных домов Нижнего Новгорода
24 сентября 2025 07:00Еще один участок трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области
23 сентября 2025 20:03Сертификат "Подарок новорожденному" получили более 2500 нижегородских семей
23 сентября 2025 18:24Нижегородцам начали приходить налоговые уведомления за 2024 год
23 сентября 2025 17:46Бабье лето может вернуться в Нижегородскую область в начале октября
23 сентября 2025 17:19Команда из Нижегородской области впервые стала победителем Всероссийского финала игры "Зарница 2.0"
Общество

Два рейса в Сочи задерживаются в нижегородском аэропорту 24 сентября

24 сентября 2025 10:22 Общество
Два рейса в Сочи задерживаются в нижегородском аэропорту 24 сентября

В нижегородском аэропорту задерживаются два рейса в Сочи 24 сентября, следует из онлайн-табло воздушной гавани. 

Рейс N4-440 авиакомпании Nordwind должен был отправиться в 12:25, но его перенесли на 13:25. А рейс SU-2973 авиакомпании "Россия" в 14:40 перенесли на 17:00. 

По данным Росавиации, сегодня около шести часов утра в сочинском аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. План "Ковер" пришлось ввести из-за угрозы атаки БПЛА. В 07:38 в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко появилась информация о снятии ограничений. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов, следовавших в Сочи. 

Напомним, за предыдущие сутки в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны более 10 рейсов. Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортная прокуратура. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных