Патриотический фестиваль "Морфест–2025. Мелодии победной весны" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы фестиваля

21 сентября в Нижнем Новгороде кадеты со всей страны открыли патриотический фестиваль "Морфест–2025. Мелодии победной весны" (6+). Программа продлится до 27 сентября и охватит сразу несколько городов. Организатором выступает Президентский фонд культурных инициатив, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

В этом году фестиваль трудовому подвигу детей и подростков во время Великой Отечественной войны. В город трудовой доблести приехали победители Всероссийского конкурса среди вокалистов, хоров, духовых оркестров и ансамблей кадетских училищ, кадетских и морских классов. Участники представляют Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ставропольский, Краснодарский, Алтайский, Пермский и Приморский края, Татарстан, Карелию, Кабардино-Балкарию, а также Астраханскую, Ростовскую, Вологодскую, Тамбовскую, Костромскую и Новосибирскую области. Нижегородскую область представили воспитанники кадетской школы-интерната имени Героя России А.Н. Рожкова из Мулино.

В первый день фестиваля кадеты приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в кремле и к памятнику "Горьковчанам – труженикам тыла". К участникам обратились заместитель министра образования региона Елена Перенкова и замминистра культуры Михаил Пельченков.

Пельченков отметил, что Нижний во второй раз принимает фестиваль, где ребята сами рассказывают своим сверстникам о героических страницах истории страны. Он подчеркнул, что тема трудового подвига подростков в годы войны особенно значима в год 80-летия Победы. По его словам, через такие проекты молодежь осознает, что безопасность страны сегодня зависит от каждого.

Руководитель проекта "Морфест–2025" Татьяна Садофьева напомнила, что фестиваль посвящен сложной и малоизученной теме — подвигу подростков в годы войны. Она подчеркнула, что задача проекта — не только рассказать, но и помочь молодым людям прочувствовать судьбы их ровесников военного поколения.

В этот же день в Нижегородском театре "Комедія" открылась передвижная выставка победителей конкурса "Я горжусь" (6+). Экспозиция собрала лучшие работы о героях тыла из городов трудовой доблести — Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля и Череповца. Авторы лучших работ получили дипломы и памятные призы. В номинации "Литература" победителем стал ученик Ошминской школы Тоншаевского округа Нижегородской области Дмитрий Окунев. Школьник рассказал, что посвятил сочинение истории своих предков, участвовавших в войне. По его словам, участие в проекте стало важным событием: это возможность лучше узнать историю страны, увидеть новые города и получить уникальный опыт.

Выставка лучших работ будет показана и в других городах фестиваля.

Кульминацией первого дня стала премьера музыкального спектакля "Мелодии победной весны. Трудовому подвигу сверстников посвящается" в театре "Комедія". В постановке участвовали артисты Детского музыкального театра юного актера из Москвы и кадеты-победители конкурса. Первые зрители спектакля — школьники, студенты колледжей и их родители. Для некоторых юных артистов это был дебют на большой сцене.

Кроме того, ребята посетили Нижегородский кремль, выставку "Сороковые – роковые" (12+) в музее-заповеднике, Музей истории ГАЗа, где узнали о вкладе подростков в Победу, увидели картину "Воззвание Минина" в художественном музее и завершили день посещением выставки "Атом. Будущее" (12+) в Пакгаузе.

22 сентября кадеты отправились в музыкальный круиз на теплоходе. Их ждут мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, а также экскурсионные программы в Плесе и Угличе.