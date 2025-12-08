Нижегородские волонтёры получили награды на международном форуме #МЫВМЕСТЕ Общество

Фото: платформа Добро РФ

Четыре нижегородских волонтёра получили одну из самых почётных добровольческих наград страны – памятный знак «Доброволец года». Церемония награждения прошла в Москве в рамках празднования Дня добровольца на международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Памятный знак присуждается волонтёрам, которые на протяжении нескольких лет вносят значительный вклад в развитие добровольчества или совершили героический поступок в ходе своей деятельности. Такую награду в России вручали второй раз. В числе награжденных - нижегородцы Татьяна Александрова, Ксения Корнеева, Татьяна Морозова и Сергей Шухрин.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ксения Корнеева свой путь в волонтёрстве начала в 2020 году с помощи детям из многодетных и неблагополучных семей. В 2023 году она вступила в поисково-спасательный отряд «Рысь» в качестве информационного координатора. Сегодня Ксения руководит проектом «Мир» по поиску пропавших людей, является активным поисковиком и куратором.

Татьяна Морозова считает, что доброта и желание помогать – это «прививка человечности», полученная в детстве от родителей. Её волонтёрский путь начался в 2017 году с экологических проектов. Татьяна работала на мероприятиях мирового уровня: чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и гран-при «Формулы-1» в Сочи. В 2020 году она стала участницей акции #Мывместе, а также возобновила донорскую практику, совершив 54 донации крови и плазмы. С 2021 года она – часть команды «Волонтёров 800», а также участник корпоративного волонтёрства в компании сотовой связи.

Татьяна Александрова занимается волонтёрством с 2020 года. За пять лет она приняла участие более чем в 200 мероприятиях, накопив около 2 400 волонтёрских часов. Татьяна – обладательница множества наград, включая диплом победителя нижегородской студенческой премии «Молодец» в номинации «Волонтёр» (2024 год).

Сергей Шухрин – создатель и бессменный руководитель ПСО «Волонтёр» с 2011 года. Под его руководством отряд провёл более 7 000 поисково-спасательных операций, спас сотни жизней и реализовал десятки социальных проектов по повышению безопасности в регионе. Являясь аттестованным спасателем и общественным деятелем, Сергей награждён многочисленными государственными и ведомственными знаками отличия, а в 2024 году стал лауреатом Премии города Нижнего Новгорода.

«Каждую награду считаю признанием работы добровольцев всего нашего поисково-спасательного отряда «Волонтёр НН». Только все вместе мы можем находить и спасать пропавших людей, выявлять и ликвидировать опасные объекты, проводить уроки безопасности, вешать в лесах указатели для выхода заблудившихся грибников, обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, собирать мазут на берегу Черного моря, помогать пострадавшим в приграничных районах», - поделился Сергей Шухрин.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе», ее цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

Проекты, требующие участия волонтеров, представлены на сайте dobro.ru. Кроме того, те, кому не хватает опыта, могут пройти специальные обучающие курсы «Добро.Университет». Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание к работе добровольцев. На премию номинируют авторов социальных проектов, созданных для помощи людям и улучшения их жизни.