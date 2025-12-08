Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Павел Ястребов выступил на конференции Росздравнадзора "Медицина и качество"

08 декабря 2025 10:31 Общество
Фото: ГП НО "НОФ"

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Национальным институтом качества Росздравнадзора, проходила 4-5 декабря в Москве.

В рамках двухдневной рабочей программы участники обсуждали актуальные вопросы повышения качества медицинской помощи, цифровой трансформации и стратегического развития отрасли. В мероприятии приняли участие более 1200 специалистов из 89 субъектов Российской Федерации.

В ходе сессии «Совершенствование льготного лекарственного обеспечения» генеральный директор ГП НО «НОФ» выступил с докладом о перспективах развития лекарственного обеспечения в Нижегородской области.

Как пояснил Павел Ястребов, Нижегородская областная фармация играет ключевую роль в системе лекарственной безопасности региона, занимаясь обеспечением медицинских организаций, подведомственных региональному министерству здравоохранения, лекарственными препаратами и медизделиями, а также обеспечением населения льготными лекарствами в рамках федеральных и региональных программ.

«В 2024 году ГП НО «НОФ» обслужило более 3,7 миллиона льготных рецептов для граждан и отпустило более 60 миллионов упаковок лекарственных препаратов в 141 медицинскую организацию Нижегородской области в рамках 236 государственных контрактов», - привел статистические данные руководитель Нижегородской областной фармации.

Павел Ястребов особо подчеркнул высокую степень автоматизации этих процессов через внедренные ИТ-специалистами госпредприятия системы: «Управление лекарственным обеспечением медицинских организаций» (УЛО МО) и «Региональную систему льготного лекарственного обеспечения» (РСЛЛО).

«За годы работы нам удалось выстроить четкую систему планирования и закупок, обеспечить надежное хранение и бесперебойную логистику, а также создать интегрированную с внешними сервисами систему мониторинга и аналитики движения лекарственных средств и медизделий до конечного потребителя,– рассказал генеральный директор НОФ. – Учитывая общемировую тенденцию к персонификации медицины и фармации, в перспективе мы планируем организацию блистер-центра, где будет осуществляться изготовление индивидуальных упаковок в соответствии с назначениями для каждого конкретного пациента. Весь этот комплекс мероприятий, по нашим расчётам, должен иметь не только экономический эффект в виде оптимизации расходов на хранение и логистику и, как следствие, снижения на треть затрат на лекарственное обеспечение, но и минимизировать ошибки при приеме лекарств, более точно изучить взаимодействие препаратов и существенно улучшить контроль терапевтического процесса».

Теги:
Медицина и здоровье НОФ
