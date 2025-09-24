Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Никитин и Советников высадили аллею в парке Победы вместе со школьниками

24 сентября 2025 16:16
Никитин и Советников высадили аллею в парке Победы вместе со школьниками

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников вместе с воспитанниками школьного лесничества приняли участие в высадке деревьев в парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Акция "Наследники Победы - хранители леса" прошла в рамках Всероссийского форума "Леса России" (12+). Форум проводится в соответствии с целями федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Глеб Никитин подчеркнул, что в таких мероприятиях важно добавить в процесс ощущения, чувства.

"Сегодня мы принимаем в Нижнем Новгороде всероссийский форум, который собрал работников леса со всей страны, и мне кажется очень символичным, что открытие форума мы знаменуем высадкой прекрасных сосен, которые вырастут здесь и станут новой аллеей", - сказал глава Нижегородской области. 

В ходе акции учащихся школы №123 Ленинского района посвятили в юные лесники. Это школьное лесничество стало 50-м в регионе и первым в Нижнем Новгороде. После церемонии участники возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести".

Иван Советников отметил, что открытие 50-го лесничества — это развитие движения, где знания, полученные от опытных лесоводов, сочетаются с практикой по сохранению и приумножению лесных ресурсов. Он выразил уверенность, что эти навыки помогут школьникам в выборе профессии.

В мероприятии также участвовали директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Андрей Грибенников, заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Дмитрий Трусов и Нижегородский природоохранный прокурор Ярослав Серпухов.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует нацпроект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи, ранее предусмотренные нацпроектом "Экология". Проект направлен на заботу об окружающей среде и повышение комфортности жизни людей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных